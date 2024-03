GZSZ: Gerner meldet sich endlich bei Yvonne! - "Es tut mir leid"

Yvonne (r.) offenbart im Gespräch mit Maren ihre Angst und sie verbringen später einen entspannten Abend zusammen. © RTL / Rolf Baumgartner

Was bisher geschah: Der gerissene Anwalt nahm eine Gastprofessur an der Harvard University an. Für ihn kommt der Tapetenwechsel auch zum richtigen Zeitpunkt, um etwas Abstand zu bekommen und die turbulenten Monate zu verarbeiten.

Schließlich lässt der Verlust seines Pflegesohns Lukas ihn weiter nicht kalt. Zu stark waren die väterlichen Gefühle, auch wenn er die Augen vor der Wahrheit verschließt. Zu der vorübergehenden Flucht aus dem Kolle-Kiez kommt, dass Gerner mit seinem perfiden Verhalten seine Ehe aufs Spiel setzte, um Lukas bei sich behalten zu können.

Was folgte, war ein Streit zwischen Gerner und seine Frau, der beide zutiefst verletzte. Diese Krise hat Yvonne bis heute nicht überwunden. Vergeblich versuchte sie, ihren Mann von der zweimonatigen Gastprofessur abzuhalten.

Für ihn sei der Lehrauftrag aber eine "einmalige Gelegenheit, meine Reputation wiederherzustellen", argumentierte der Anwalt. Indes wirft sich die Physiotherapeutin in die Arbeit und hofft so, dass ihr die Distanz nicht weiter zusetzt.