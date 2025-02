GZSZ: Warum die Fans beinahe eine andere Matilda zu Gesicht bekommen hätten

Berlin - Die Fans von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " dürften sich inzwischen längst an das Gesicht von Anna-Katharina Fecher (36) gewöhnt haben, aber beinahe wäre alles ganz anders gekommen.

Matilda (l.) und Zoe haben einen teuflischen Plan entwickelt, um sich an Jo Gerner zu rächen. © RTL / Rolf Baumgartner

Der GZSZ-Neuzugang ist seit Ende September 2024 als Matilda Kaltenbach in der Daily Soap zu sehen. Wirkte die Tochter von Jo Gerner anfangs noch ziemlich naiv und schüchtern, hat sie sich inzwischen zu einem ziemlich eiskalten Racheengel entwickelt und macht ihrem Namen und ihrer Mutter Elinor alle Ehre.

Beinahe hätten die TV-Zuschauer aber mit einem anderen Gesicht vorliebnehmen müssen, denn die in Lesotho geborene Schauspielerin wollte den Part zunächst eigentlich ablehnen, wie sie jüngst im GZSZ-Podcast berichtete.

Nachdem sie unter anderem in den Jahren 2010 und 2018 in GZSZ-Gastauftritten und zwischen 2011 und 2014 immer wieder bei "Alles was zählt" zu sehen gewesen war, hatte sie sich nämlich von der Schauspielerei ab- und der Universität zugewandt.

"Dann wurde ich zum Casting eingeladen und dachte: Puh, gebe ich dafür jetzt mein Studium auf?", erzählte Fecher Gastgeberin Loreen Rahe. Sie sei sich nicht sicher gewesen und habe daher zunächst nicht zugesagt.

Schließlich sei es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen: "Ich bin Schauspielerin, das war immer mein Plan A und mein Plan B, die Hebammenwissenschaft, ist so nach vorn gerückt".