GZSZ: Wird John die Wahrheit gestehen? "Was is'n da zwischen Dir und dieser Zoe?"

Laura bemerkt nach ihrer Rückkehr eine Veränderung an John – verschweigt er ihr etwas? © RTL / Rolf Baumgartner

Die Wiedersehensfreude war natürlich groß und mündete sogleich in einer heißen Liebesnacht. Doch wie soll es jetzt mit den beiden weitergehen?

Klar ist, dass Laura immer noch gesucht wird und in Berlin nicht sicher ist. Zur Polizei will sie aber auch nicht gehen und so fasst John den Entschluss, gemeinsam mit seiner Freundin unterzutauchen.

Allerdings stellt die brünette Beauty eine Veränderung bei ihrem Partner fest. Klar, er dachte lange Zeit, dass sie tot sei, doch noch etwas anderes scheint ihn zu beschäftigen und so spricht sie ihn direkt darauf an, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Was is'n da zwischen Dir und dieser Zoe?", will sie von John wissen, als sie zu ihm ins Badezimmer kommt. Der erwidert zunächst nur, dass er lediglich mal etwas mit ihr getrunken habe. "Hat sie sich an Dich rangemacht?", hakt Laura umgehend nach.