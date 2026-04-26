Hat Laura bei GZSZ Zoe ermordet? "Du belügst die Polizei"
Berlin - Zoes Tod wirbelt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den Kolle-Kiez durcheinander, denn es gibt viele Verdächtige, die ein Motiv haben - sei es aus Rache oder reinem Kalkül.
Nach dem Ableben ihrer Widersacherin ist Laura natürlich eine der Hauptverdächtigen. Schlimmer noch: Sie könnte sogar direkt mit dem Mord in Verbindung gebracht werden.
Aus diesem Grund stellt sie sich lieber gleich selbst der Polizei und gibt zu, vor Zoes Tod eine Auseinandersetzung mit ihr gehabt zu haben, präsentiert Toni aber ein Alibi für den Tatzeitpunkt.
Eine Notlüge, wie sich herausstellt, und das findet John alles anderes als gut, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Er stellt seine Ehefrau zur Rede.
"Du belügst die Polizei, Du ziehst Deinen Bruder mit rein - Laura, bist Du wahnsinnig?", will John wissen. "Soll ich lieber ins Gefängnis gehen?", hakt sie bestürzt nach, woraufhin ihr Mann nachfragt, warum das der Fall sein solle.
"Meine DNA war unter Zoes Fingernägeln. Ich hatte ihre Waffe in der Hand", erinnert sie ihren Gatten. Laura war bei dem Versuch, der Ex-Agentin falsche Beweise unterzuschieben, von ihr erwischt worden und mit ihr in einen Kampf geraten.
Hält John seine Laura für eine Mörderin?
"Und ja, ich hätte fast abgedrückt", bestätigt sie ihrem Liebsten, beteuert ihm jedoch mit Nachdruck ihre Unschuld: "Aber ich habe es nicht getan!" Ohne die Hilfe von Moritz würde sie jetzt direkt in Untersuchungshaft sitzen, betont Laura.
"Du hast mir ins Gesicht gelogen", wirft John seiner Frau vor. "Weil ich Dich nicht auch noch mit reinziehen wollte", bekräftigt Yvonnes Tochter. "Je weniger Mitwisser, desto besser!"
"Mitwisser? Ich bin Dein Mann", echauffiert sich John. "Eben, und in der Logik der Polizei hast Du auch ein Motiv", erinnert Laura ihn daran, dass auch sein Leben durch Zoes vereitelten Bomben-Anschlag in Gefahr war, sowie an den Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsame Tochter Clara.
John will seiner Gattin Glauben schenken, aber ein Restzweifel bleibt trotzdem bestehen: Hat sie etwa doch ihre Erzrivalin eiskalt aus dem Weg geräumt? Laura bleibt die Skepsis ihres Mannes nicht verborgen, was sie zutiefst verletzt. Oder spielt sie ihm nur etwas vor, um von ihrer Tat abzulenken?
Ob Laura noch mehr zu verbergen hat und ob ihre neuerliche Lüge ihre Ehe vor eine weitere Zerreißprobe stellt, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner