Hat Laura bei GZSZ Zoe ermordet? "Du belügst die Polizei"

Berlin - Zoes Tod wirbelt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " den Kolle-Kiez durcheinander, denn es gibt viele Verdächtige, die ein Motiv haben - sei es aus Rache oder reinem Kalkül.

Laura ist beim Kampf mit Zoe von ihrer Rivalin gekratzt worden - ihre DNA befindet sich unter den Fingernägeln der Toten. © RTL

Nach dem Ableben ihrer Widersacherin ist Laura natürlich eine der Hauptverdächtigen. Schlimmer noch: Sie könnte sogar direkt mit dem Mord in Verbindung gebracht werden.

Aus diesem Grund stellt sie sich lieber gleich selbst der Polizei und gibt zu, vor Zoes Tod eine Auseinandersetzung mit ihr gehabt zu haben, präsentiert Toni aber ein Alibi für den Tatzeitpunkt.

Eine Notlüge, wie sich herausstellt, und das findet John alles anderes als gut, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Er stellt seine Ehefrau zur Rede.

"Du belügst die Polizei, Du ziehst Deinen Bruder mit rein - Laura, bist Du wahnsinnig?", will John wissen. "Soll ich lieber ins Gefängnis gehen?", hakt sie bestürzt nach, woraufhin ihr Mann nachfragt, warum das der Fall sein solle.

"Meine DNA war unter Zoes Fingernägeln. Ich hatte ihre Waffe in der Hand", erinnert sie ihren Gatten. Laura war bei dem Versuch, der Ex-Agentin falsche Beweise unterzuschieben, von ihr erwischt worden und mit ihr in einen Kampf geraten.