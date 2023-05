Liebescomeback bei diesen GZSZ-Traumpaar? Das sagen die Darsteller

Dass es ihm danach nicht gut geht, steht außer Frage, denn die Gefühle für Moritz sind natürlich immer noch vorhanden. "Luis geht's scheiße, also so, wie es den meisten Leuten nach so einer Trennung geht", ließ der GZSZ-Star wissen.

Luis "wurde monatelang belogen, wurde betrogen und er ist echt am Boden, aber er weiß, dass es die richtige Entscheidung ist, erst mal hier den Schlussstrich zu ziehen und mit Moritz Schluss zu machen", erklärte Luis-Darsteller Marc Weinmann (25) in einem RTL-Interview .

Moritz (l.) stürzt sich nach der Trennung von Luis in eine Affäre mit Volker. © RTL / Rolf Baumgartner

"Er wurde so krass verletzt und jetzt richtet er erst mal den Fokus auf sich und egal, was Moritz machen will, er ist nicht bereit, da gerade was zuzulassen", gab Marc einen Einblick in das Seelenleben seiner Figur.

Aber besteht trotzdem noch die Chance auf ein Liebes-Comeback bei den beiden? Moritz-Darsteller Lennart Borchert (23) will die Hoffnung darauf jedenfalls nicht so schnell aufgeben, denn das sei das Wichtigste im Leben. "Deswegen glaube ich, dass die beiden noch zueinanderfinden", blickte der TV-Star zuversichtlich in die Zukunft seiner Rolle.

Das war Weinmann allerdings zu "pathetisch". Aus seiner Sicht müsse erst einmal einiges passieren, bevor die zwei wieder zueinanderfinden könnten.

"Na vor allem kommt es natürlich darauf an, wie man sich danach verhält, ob man sagt: 'Okay, weißt Du, er versucht, sich wirklich zu ändern, er lässt alles hinter sich, die ganze Vergangenheit', oder ob er jetzt denkt: 'Scheiß drauf, Du machst weiter und vergisst Luis'", stellte Lennart fest.

"Was ja eher Moritz' Weg ist", warf sein Kollege ein. Neue Vorschaubilder zeigen in der Tat, dass Mo sich in eine Affäre mit Volker stürzt, um den Trennungsschmerz zu vergessen. Wie Luis das aufnimmt und ob es tatsächlich noch Hoffnung für LuMo gibt, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.