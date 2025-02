Nach dem "Dschungelcamp" ist vor GZSZ: So geht es für Nihat weiter

Berlin - Nach seinem Ausflug ins " Dschungelcamp " ist Timur Ülker (35) zurück am Set von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " und freut sich auf spannende neue Geschichten rund um Nihat.

Nihat (r.) hat in Julian einen neuen Geschäftspartner für seine Fitness-App gefunden. © RTL / Rolf Baumgartner

Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat es der Schauspieler bis ins Halbfinale geschafft und anschließend festgestellt, dass Reality-TV dann doch nicht so sein Fall ist.

Der Abstecher sei eine "ungewohnte, aber wertvolle Erfahrung" gewesen, teilte Timur in einem RTL-Interview mit, denn plötzlich stand nicht die von ihm gespielte Figur im Vordergrund, sondern er selbst.

"Jetzt darf ich endlich wieder in die Rolle schlüpfen, die mein Leben verändert hat - und was kommt, wird alles andere als vorhersehbar!", deutete der GZSZ-Star an.

Trotz seiner mittlerweile langjährigen Erfahrung war der Schauspieler bei seiner Rückkehr in die Studios Babelsberg nach eigener Aussage "ziemlich nervös", was sich aber legte, "sobald die erste Klappe fiel".