Nächster Gift-Anschlag bei GZSZ: Wen Zoe diesmal ins Visier nimmt

Berlin - So langsam aber sicher spitzt sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " der Showdown zwischen Laura, John und Zoe zu, doch auch ein anderer gerät ins Visier der Ex-Spionin.

Philip (r.) entdeckt den bewusstlosen Sascha auf dem Küchenboden und alarmiert sofort den Rettungsdienst. © RTL / Rolf Baumgartner

Zoe ist längst dahintergekommen, dass John ihr nur etwas vorgespielt hat, um von Laura abzulenken und sie vor ihr zu schützen.

Nach einem kurzen Anflug von menschlicher Wärme zeigt die knallharte Schnüfflerin jetzt wieder ihr wahres Gesicht und sinnt auf Rache. Dabei sind ihr mittlerweile auch ihre Auftraggeber egal, denn nun will Zoe das ganze Geld von Laura für sich haben.

Auf den Köder mit einer Doppelgängerin ist die gewitzte Ex-Agentin nicht hereingefallen. Stattdessen schnappt sie sich Laura. Als John davon erfährt, wendet er sich Hilfe suchend an Sascha. Doch diesmal hat Zoe vorgesorgt und räumt den Ex-Polizisten aus dem Weg, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Beck bekommt nämlich ein Paket zugestellt, in dem sich ein Buch befindet, das er verwundert in die Hand nimmt, um es näher zu betrachten. Dann klingelt sein Handy: "Zoe hat Laura in ihrer Gewalt", teilt ihm John aufgelöst mit.