Nicht das Mauerwerk: Müssen sich GZSZ-Fans von dieser Institution verabschieden?

Emily (l.) bekommt für VlederBAG ein verlockendes Angebot und vertraut sich Laura (r.) und John an. © RTL / Rolf Baumgartner

Ein Vorschauvideo zeigt bereits: VlederBAG steht zum Verkauf. Der kleine Laden direkt neben dem Mauerwerk ist längst nicht mehr klein. Emily hat aus ihren Taschen eine echte Marke gemacht.

Sogar der Mode-Guru Simon March will mit ihr zusammenarbeiten. Kaum hält Emily den Vertrag in den Händen, bemerkt die Designerin jedoch ein ganz wichtiges Detail: Sie soll in Mailand arbeiten.

"Ich hab gar nicht mit ihm geredet. Ich dachte aber, dass das klar ist. VlederBAG ist ein Berliner Label. Was soll ich denn in Mailand?", hadert die GZSZ-Beauty mit dem Angebot. Für die Mutter von Kate kommt ein Umzug nach Italien nicht infrage.

Die große Chance, so richtig durchzustarten, scheint dahin: "Der Typ ist einfach zu keinem Kompromiss bereit", berichtet Emily John und Laura von dem Dilemma. "Er meint, ich hätte davon ausgehen müssen, dass man als junger Designer erst einmal in der Zentrale in Mailand anfangen muss."