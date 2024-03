Dieser GZSZ-Star hat "Horror-Nacht" mit bekannter Pop-Band erlebt

Berlin - Er war jung und brauchte das Geld: So, oder so ähnlich, könnte man ein dunkles Kapitel von Patrick Heinrich (38) vor seiner Zeit bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " wohl passend beschreiben.

Der 38-Jährige erinnerte sich aber mit Schrecken an dieses Engagement zurück, sprach sogar von einer "Horror-Nacht". Er sei einmal in seinem Leben Komparse gewesen und das habe ein "kleines Trauma" bei ihm ausgelöst, berichtete er Gastgeberin Loreen Rahe.

Allerdings wollte der 16-jährige Patrick mitnichten Mitglied bei den einstigen "Popstars"-Gewinnern rund um Giovanni Zarrella (46) und Ross Antony (49) werden, sondern spielte in einem der Musikvideos der Gruppe mit, um sein Taschengeld ein wenig aufzubessern.

Der Schauspieler hatte nämlich in jungen Jahren Kontakt mit der bekannten Pop-Band "Bro'Sis", wie er in der neuesten Episode des GZSZ-Podcasts erzählte.

Olivia Marei (34) und Patrick Heinrich (38) sind kürzlich zu Gast beim GZSZ-Podcast gewesen. © RTL / Rolf Baumgartner

Auch Überstunden musste der Teenager schieben: "Das ging so, so lange, die ganze Nacht durch. Und wir wurden halt einfach auch nicht nett behandelt", kritisierte der Schauspieler die damaligen Zustände am Set.

Er habe sich wie ein "menschliches Requisit" gefühlt und niemand hätte den Statisten Bescheid gegeben, wie lange die Dreharbeiten eigentlich noch andauern würden, blickte er zurück.

Nach diesem Erlebnis hat sich der GZSZ-Star nie wieder als Komparse beworben.

Stattdessen nahm er lieber Schauspielunterricht, ist mittlerweile selbst ein gestandener Darsteller und bereits seit einigen Jahren fester Bestandteil der Daily Soap.

Mit seiner Serien-Partnerin Olivia Marei (34), die ebenfalls bei der Podcast-Folge zu Gast war, bildet er das Traumpaar Toni und Erik, von Fans liebevoll ERNI getauft. Die beiden haben nach einer schweren Zeit gerade ihr Liebes-Comeback gefeiert.