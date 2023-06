Jasmin Tawil bereut ihre Vergangenheit: "Ich habe einfach Mist gebaut"

Berlin - Nach langer Wartezeit durfte Jasmin Tawil (40) ihr Söhnchen Ocean (4) kürzlich wieder in die Arme schließen . Seither stehen bei dem Ex-GZSZ-Star die Zeichen auf Neuanfang: In einem Interview bereute die 40-Jährige nun die Fehler der Vergangenheit.

Jasmin Tawil (40) hat in den vergangenen Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Nun soll es für die Schauspielerin wieder bergauf gehen. (Archivbild) © picture alliance / dpa, Screenshot/Instagram/jasmintawil (Bildmontage)

"Ich bin durch ein paar schwere, dunkle Wochen gegangen. Ich sehe endlich wieder Licht, und mein Sonnenschein ist da", sagte Jasmin Tawil im Interview bei "RTL". Erst am vergangenen Mittwoch war ihr Sohn Ocean von einem Jugendamt-Mitarbeiter nach Husum gebracht worden, wo die 40-Jährige aktuell wohnt.

Zuvor hatte Jasmin Tawil ihren Sohn drei Monate lang nicht gesehen. Die Ex-Frau von Sänger Adel Tawil (44) war im März wegen diverser Delikte an ihrem damaligen Wohnort in Costa Rica verhaftet worden. Zunächst landete sie im Gefängnis, wurde dann in die Psychiatrie verlegt.

Ihr Sohn Ocean kam in dieser Zeit in ein Kinderheim, wo er auch blieb, als seine Mutter schon wieder nach Deutschland zurückgekehrt war - zunächst ohne Job, ohne Unterkunft, ohne Perspektive.

"Plötzlich war ich in Deutschland und dann war ich erstmal ordentlich verzweifelt", gestand sie bei "RTL". Ihre Ängste in dieser Zeit wünsche sie niemandem.

Dennoch ging die Schauspielerin hart mit sich ins Gericht: "Ich habe einfach Mist gebaut, ich habe mich einfach daneben benommen – ich weiß das jetzt. Ich habe die Kontrolle verloren, und ich hab sie wieder zurück."