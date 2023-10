Deutet sich hier ein Ausstieg an? Fans zittern um diesen GZSZ-Star

Sascha (l.) will unbedingt nach Ägypten. Das Drama um Laura (r.) dürfte ein weiteres Nachspiel haben. © RTL / Rolf Baumgartner

Ex-Agentin Zoe starb den Serientod und mit Nicole verlässt schon bald die Nächste Berlin. Nachdem Michi ihr das Herz gebrochen hat, sieht sie keine Zukunft mehr in der Hauptstadt.

Sowohl Nicole als auch Zoe schlugen beinah zeitgleich auf. Und als wäre dies nicht schon traurig genug, könnten sie nicht die einzigen sein, die dem Kolle-Kiez den Rücken kehren. GZSZ-Fans fürchten bereits den nächsten Exit!

Gerade Sascha bereitet den Anhängern Sorge. Der ehemalige Polizist wird von Gewissensbissen geplagt. Er fühlt sich für den Tod seines Freundes und Förderers Mohammed verantwortlich, will den Mord unbedingt aufklären und schmiedet dafür einen riskanten Plan: Er will in Ägypten ermitteln.

Die treuen GZSZ-Zuschauer befürchten, dass es ein Abschied für immer ist. "Sascha soll da bleiben! Hoffe, er spielt weiterhin mit bei GZSZ!", "Hoffentlich nur Urlaub? Wir mögen dich doch so sehr als Sascha Beck" oder "Ich hoffe sehr, er bleibt!", schlagen sich die meisten User bei Instagram auf Emilys Seite.

Denn seine Freundin ist strikt dagegen. Emily hat ihm bereits eine klare Ansage gemacht: Sollte Sascha fliegen, war's das. "Wenn du nach Ägypten fliegst, dann kannst du gleich dableiben."

Der ehemalige Polizist ist sich seiner Sache sicher: Hinter dem Mord Mohammeds stecken die Krypto-Millionäre. "Ich bin das Mohammed schuldig", ist Sascha fest entschlossen.