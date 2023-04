Mega-Comeback hält nur drei Monate: Susan Sideropoulos verlässt GZSZ schon wieder

Viel Zeit haben die Zuschauer nicht mehr. Am 20. April wird sie ein vorerst letztes Mal zu sehen sein. Bis dahin könnte es vor allem für Erik (Patrick Heinrich, 37) unangenehm werden. Lange hatte er gegen seine Gefühle angekämpft, musste sich dann aber eingestehen: Er hat sich verliebt - in die Frau seines Mentors.

So traf Leon bei seinem GZSZ-Spin-Off "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" auf die Doppelgängerin seiner toten Frau, verliebte sich in sie, eroberte ihr Herz, gab ihr im zweiten Teil das Jawort und kehrte mit Sarah in den Kolle-Kiez zurück. Jedoch nur kurz. Mitte Januar tauchte das Pärchen erstmals im Kiez wieder auf, jetzt ist wieder Schluss.

Doch was zweimal funktioniert hat, könnte es auch ein drittes Mal. Schließlich sind alle guten Dinge drei. "Ich sage ja grundsätzlich niemals nie!", schließt Susan lachend ein erneutes Comeback zumindest nicht aus. Dann aber sollte die Abstinenz nicht wieder über ein Jahrzehnt andauern. GZSZ läuft immer ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL+.