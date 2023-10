Sie ist die Neue bei GZSZ, doch wem wird sie ihr Herz schenken?

Berlin - Sie steht schon seit einigen Wochen vor der Kamera: Am kommenden Montag wird Neuzugang Josefin Bressel (31) erstmals bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " über die Bildschirme flimmern.

Josefin Bressel (31) wird ab der kommenden Woche "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" als Alicia Bäumler aufmischen. © RTL / Rolf Baumgartner

Mittlerweile ist bekannt, dass ihre Figur Alicia Bäumler die Nichte von Tobias ist und aus dem beschaulichen Bad Hersfeld nach Berlin kommt.

In der Spree-Metropole will die Blondine voll durchstarten und sich ihren Traum vom Mode-Business erfüllen, denn sie ist ein "ein echtes VlederBAG-Fangirl", wie man schon in ihrer ersten Szene erfährt.

Und sie wollte eigentlich nicht allein in die Hauptstadt kommen, doch ihr Partner wird anscheinend schnell zum Ex, sodass Alicia auch die Männerwelt von GZSZ durcheinanderwirbeln dürfte.

"Die Frage ist eher: bei wem dockt sie nicht an", stellte Bressel lachend in einem RTL-Interview fest. "Alicia hat einen intensiven Start und spielt mit einigen Rollen von GZSZ. Aktuell jedoch hauptsächlich mit Tobias, Katrin, Moritz, Paul Toni, Lilly und Carlos", erklärte die Schauspielerin.