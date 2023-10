GZSZ-Zuwachs: Das verschlägt die Neue in den Kolle-Kiez

Josefin Bressel (31) übernimmt eine neue Hauptrolle bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". © RTL / Rolf Baumgartner

Und die Blondine kommt offenbar nach Berlin, um zu bleiben, denn laut RTL übernimmt Schauspielerin Josefin Bressel (31) eine neue Hauptrolle in der beliebten Vorabendserie.

Doch was verschlägt ihre Figur Alicia eigentlich in die Hauptstadt? Die Antwort darauf gibt ein neues GZSZ-Video, das ihre erste Szene in der Daily Soap zeigt.

Achtung, Spoiler!

Frau Bäumler kommt extra von Bad Hersfeld nach Berlin, um sich als Assistentin für VlederBAG zu bewerben, wie aus ihren Unterlagen hervorgeht, die sie gerade noch einmal in der U-Bahn durchgeht.

"Neben meinen Vertriebs- und Orga-Skills habe ich vor allem eines zu bieten: Ich bin ein echtes VlederBAG-Fangirl", spricht sie zur Vorbereitung noch einmal ihren Text vor sich hin und zieht damit die Aufmerksamkeit ihrer Sitznachbarin auf sich.