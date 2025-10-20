SIE kehrt zu GZSZ zurück und sorgt für großes Gefühlschaos
Berlin - Ein bekanntes Gesicht kehrt zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück und wird im Leben von Jonas erneut für jede Menge Wirbel sorgen.
"Nanu, die kenne ich doch?", dürften sich so einige GZSZ-Fans am Montagabend denken, jedenfalls, wenn sie das letztjährige Serien-Special gesehen haben.
Unter der Sonne Kataloniens hatte Jonas nämlich eine schicksalhafte Begegnung mit einer jungen Spanierin. Allerdings konnten beide damals nicht so, wie sie wollten, denn der Seefeld-Spross war zu diesem Zeitpunkt noch mit Flo liiert und Lucina, so der Name der brünetten Beauty, verfolgte eine eigene Agenda.
Allerdings scheint sie bei dieser Begegnung Feuer gefangen zu haben, denn obwohl die zwei nicht gerade im Guten auseinandergegangen sind - sie klaute ihm das Handy und ließ ihn hilflos zurück -, kommt sie jetzt in den Kolle-Kiez, um die Sache richtigzustellen.
Sie habe gerade geputzt, als plötzlich eine E-Mail in ihrem Handy aufploppte, und sie sei sehr überrascht gewesen, als sie den Absender "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erblickte, erklärte Helena Gerez (29) in einem RTL-Interview.
"Halt, Moment, was passiert hier gerade?", habe sie sich in diesem Augenblick gedacht. Und diese Frage sollte sich schnell beantworten, denn sie wurde von den Machern der TV-Serie gefragt, ob sie gern für ein paar Tage zurückkommen möchte.
Helena Gerez kann sich vorstellen, für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nach Berlin zu ziehen
"Ich war so aufgeregt, als ich diese Mail gelesen habe und konnte das alles gar nicht glauben", erinnerte sich die Spanierin.
Die ganze Geschichte mit Jonas in Barcelona sei am Ende schließlich nicht gut ausgegangen. "Von daher muss es hier noch einen Abschluss geben", blickte sie voraus.
Wenn es nach Helena geht, war das aber nicht ihr letzter Auftritt in der Daily Soap. "Na klar würde ich gern noch mal wiederkommen. Das wäre großartig. Ich würde dafür sogar für eine Weile nach Berlin ziehen", kündigte die Schauspielerin an.
Helena Gerez wird also erst einmal nur für einen Gastauftritt in den Kiez kommen, aber wer weiß, vielleicht gelingt es ihr ja, nicht nur Jonas, sondern auch die Herzen der Fans im Sturm zu erobern, sodass sich die Produzenten dazu entscheiden, sie erneut zurückzubringen - dann für einen längeren Zeitraum.
Wie Jonas auf die unverhoffte Begegnung mit Lucina regiert, erfahrt Ihr in den kommenden Tagen am 19.40 Uhr bei RTL und sofort auf Abruf bei RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner