SIE kehrt zu GZSZ zurück und sorgt für großes Gefühlschaos

Berlin - Ein bekanntes Gesicht kehrt zu " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zurück und wird im Leben von Jonas erneut für jede Menge Wirbel sorgen.

Lucina und Jonas haben sich in Barcelona kennengelernt. © RTL / Anna Riedel

"Nanu, die kenne ich doch?", dürften sich so einige GZSZ-Fans am Montagabend denken, jedenfalls, wenn sie das letztjährige Serien-Special gesehen haben.

Unter der Sonne Kataloniens hatte Jonas nämlich eine schicksalhafte Begegnung mit einer jungen Spanierin. Allerdings konnten beide damals nicht so, wie sie wollten, denn der Seefeld-Spross war zu diesem Zeitpunkt noch mit Flo liiert und Lucina, so der Name der brünetten Beauty, verfolgte eine eigene Agenda.

Allerdings scheint sie bei dieser Begegnung Feuer gefangen zu haben, denn obwohl die zwei nicht gerade im Guten auseinandergegangen sind - sie klaute ihm das Handy und ließ ihn hilflos zurück -, kommt sie jetzt in den Kolle-Kiez, um die Sache richtigzustellen.

Sie habe gerade geputzt, als plötzlich eine E-Mail in ihrem Handy aufploppte, und sie sei sehr überrascht gewesen, als sie den Absender "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" erblickte, erklärte Helena Gerez (29) in einem RTL-Interview.

"Halt, Moment, was passiert hier gerade?", habe sie sich in diesem Augenblick gedacht. Und diese Frage sollte sich schnell beantworten, denn sie wurde von den Machern der TV-Serie gefragt, ob sie gern für ein paar Tage zurückkommen möchte.