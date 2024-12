GZSZ-Krise bei Flo und Jonas: Führt Ärger im Paradies zu Ärger im Paradies?

Flo und Jonas haben vor seiner Reise nach Spanien einen großen Streit. © RTL / Rolf Baumgartner

Der DJ möchte nämlich endlich gemeinsam mit seiner Freundin verreisen und da würde sich der geplante Familien-Trip nach Katalonien doch eigentlich bestens anbieten.

Die Seefelds, also Maren, Lilly, Michi und eben Jonas wollen sich nach den Strapazen der jüngeren Vergangenheit nämlich eine Auszeit in dem Haus in Sitges gönnen, das Maren von ihrer Tante geerbt hat.

Nachdem Flo aber aufgrund von Geldmangel bereits eine Reise nach Südafrika mit ihrem Liebsten ausgeschlagen hatte, wird es auch dieses Mal nichts mit den gemeinsamen Ferien, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Du kommst echt nicht mit?", fragt Jonas seine Herzdame verwundert. "Nein, sorry ich dachte das wäre klar?", antwortet sie ein wenig genervt wirkend, verspricht ihm aber, den Pärchen-Urlaub nachzuholen.

"Man, ich will aber jetzt mit Dir weg und nicht irgendwann", macht Jonas ihr klar und fragt, warum sie das nicht verstehen könne, bevor das Thema Südafrika wieder auf den Tisch kommt.