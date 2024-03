GZSZ: Lilly und Nihat werden Eltern, aber nicht alles läuft, wie gewollt

Lilly und Nihat freuen sich auf ihren Nachwuchs. © RTL / Rolf Baumgartner

Die hübsche Ärztin ist trotz Pille schwanger geworden und wusste gar nichts von ihrem Glück, da der Test zunächst negativ ausfiel. Erst durch Nihat erfuhr sie von der Baby-News und war überwältigt von der freudigen Nachricht.

Allerdings "wird alles nicht so, wie die beiden sich das vorgestellt haben", ließ Nihat-Darsteller Timur Ülker (34) in einem RTL-Interview durchblicken.

"Angesichts dessen, was noch alles kommt, ist es eine schöne Reise, auf die ich mich sehr freue", bemerkte der GZSZ-Star. Was genau auf das Paar zukommt, durfte der 34-Jährige natürlich noch nicht verraten, deutete aber an, dass damit eine tolle schauspielerische Herausforderung einhergehe.

Die steht jetzt natürlich auch seiner Kollegin Iris Mareike Steen (32) ins Haus, die im Gegensatz zu Ülker selbst noch keinen Nachwuchs hat. Sie sei sogar "kurz etwas überfordert" gewesen, als sie von der Baby-Story erfuhr, "weil so eine Geschichte natürlich alles irgendwie verändert".