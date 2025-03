Tobias geht fremd: Deutet GZSZ-Star Anne Menden hier eigenes Liebes-Drama an?

Emily erfährt von Tobias' Verrat. © RTL

Während Emily und Tobias ihr Glück endlich offen im Kolle-Kiez genießen können, verfällt Katrin wieder dem Alkohol. Tobias' Verrat hat ihr den Rest gegeben.

Um an die Beweismittel zu kommen, traf der Bauleiter eine fragwürdige Entscheidung: Er schlief mit seiner Ex.

Emily weiß davon nichts - bis jetzt. Sein Fehltritt reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Eine emotionale Szene, die auch bei GZSZ-Star Anne Menden (39) Spuren hinterlässt.

"Ich greife auf persönliche Erfahrungen zurück, die ähnliche Gefühle in mir ausgelöst haben. Diese Emotionen kanalisiere ich dann gezielt in die Szene, um Emilys Schmerz und Wut glaubwürdig zu transportieren", so die 39-Jährige.