GZSZ-Spoiler: Diese Figur stirbt einen dramatischen Serientod

Berlin - Die Zuschauer von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " fiebern einem nervenaufreibenden Showdown entgegen. Im Mittelpunkt steht Carlos . Für ihn geht es um alles oder nichts. Doch auch Zoe und Clara geraten in Gefahr.

Am Hafen kommt es zum Kampf zwischen Leben und Tod. © RTL

Schon jetzt ist klar: Einer bekannten Figur geht es im Kolle-Kiez an den Kragen und sie stirbt den Serientod.

Achtung, Spoiler!

Weil er seine Familie schützen will, lässt sich Carlos auf Alvaros Erpressung ein. Er soll für seinen alten Kumpel als Drogenkurier arbeiten und ein Paket am Hafen entgegennehmen - obwohl an dem Tag die Anhörung vor dem Familiengericht eingeräumt ist. Dort geht es um Zoes geteiltes oder sogar alleiniges Sorgerecht für Clara.

Zoe kauft Carlos seine Notlüge nicht ab, sagt den wichtigen Termin ab und folgt ihm in dem Wissen, dass etwas nicht stimmt.

Am Treffpunkt richtet Alvaro eine Pistole auf Zoe. Carlos kann noch rechtzeitig eingreifen, doch es löst sich ein Schuss. Die Kugel trifft Zoe am Arm. Als Alvaro flüchten will, stürzt er und bleibt auf dem Boden liegen. Er ist tot, da er auf eine Eisenstange knallte.

Zoe befürchtet, dass Carlos und sie Scherereien mit der Polizei bekommen könnten, und sie trifft eine Entscheidung: Die Leiche muss weg.