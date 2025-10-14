GZSZ-Spoiler: Diese Figur stirbt einen dramatischen Serientod
Berlin - Die Zuschauer von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" fiebern einem nervenaufreibenden Showdown entgegen. Im Mittelpunkt steht Carlos. Für ihn geht es um alles oder nichts. Doch auch Zoe und Clara geraten in Gefahr.
Schon jetzt ist klar: Einer bekannten Figur geht es im Kolle-Kiez an den Kragen und sie stirbt den Serientod.
Achtung, Spoiler!
Weil er seine Familie schützen will, lässt sich Carlos auf Alvaros Erpressung ein. Er soll für seinen alten Kumpel als Drogenkurier arbeiten und ein Paket am Hafen entgegennehmen - obwohl an dem Tag die Anhörung vor dem Familiengericht eingeräumt ist. Dort geht es um Zoes geteiltes oder sogar alleiniges Sorgerecht für Clara.
Zoe kauft Carlos seine Notlüge nicht ab, sagt den wichtigen Termin ab und folgt ihm in dem Wissen, dass etwas nicht stimmt.
Am Treffpunkt richtet Alvaro eine Pistole auf Zoe. Carlos kann noch rechtzeitig eingreifen, doch es löst sich ein Schuss. Die Kugel trifft Zoe am Arm. Als Alvaro flüchten will, stürzt er und bleibt auf dem Boden liegen. Er ist tot, da er auf eine Eisenstange knallte.
Zoe befürchtet, dass Carlos und sie Scherereien mit der Polizei bekommen könnten, und sie trifft eine Entscheidung: Die Leiche muss weg.
GZSZ: Wie geht es mit Carlos und Zoe weiter?
Im Interview mit "RTL" spricht "Carlos Alvarez"-Darsteller Patrick Fernandez (40) über den dramatischen Showdown.
"Alvaro ist ein Schatten aus Carlos' Vergangenheit - der Mann, der ihn vor 20 Jahren unschuldig ins Gefängnis brachte. Carlos glaubt, alles sei vergeben, als sie sich wiedersehen, aber die Geschichte holt ihn ein. Am Ende stirbt Alvaro tragisch - und Carlos bleibt mit dieser alten Schuld zurück", erzählte der Schauspieler.
Der Vorfall treibt einen Keil zwischen die beiden, da Zoe den Tod abgebrüht aufnimmt. Auf die Frage, was das mit der Beziehung der beiden macht, erklärte der 40-Jährige: "Zoe ist seine große Liebe und gleichzeitig seine größte Angst. Sie war früher Auftragskillerin - jemand, der gelernt hat, eiskalt zu funktionieren, um zu überleben."
Außerdem verriet er: "Carlos kämpft mit der ständigen Sorge, dass sie wieder in diese Dunkelheit zurückfällt."
GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.
