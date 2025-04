Überraschender GZSZ-Antrag: So reagiert Erik auf Tonis Liebesgeste

Toni macht Erik im Kiezkauf ganz spontan einen Heiratsantrag. © RTL

Die Polizistin hatte schon alles heimlich für einen fischigen Heiratsantrag geplant. Daher war ihre Enttäuschung umso größer, als ihr Partner kurzfristig beruflich wegmusste.

Aber dann gibt das Schicksal Toni einen Wink: Als sie gemeinsam mit dem Koch im Kiezkauf ist, ertönt plötzlich ihr Lied "Summer Wine" und sie geht spontan vor ihm auf die Knie. Zu Tränen gerührt nimmt der Ex-Knacki den Antrag an.

Als Olivia Marei (35) bei einem Gespräch mit dem Produzenten-Team von der Verlobung erfuhr, sei sie "sofort begeistert" gewesen, sagt sie in einem RTL-Interview. "Eine Hochzeit mit allem Drum und Dran drehen zu dürfen, ist etwas ganz Besonderes", freut sich die Schauspielerin.

Damit steht also fest, dass 2025 wieder in der Daily Soap geheiratet wird. Nachdem Michi Ende des vergangenen Jahres Marens Antrag überraschend abgelehnt hatte, sollen nun also "ERNI" in die Bresche springen und sich als 39. Paar das Jawort bei GZSZ geben.

"Ich freue mich riesig für die beiden als Paar. Endlich ein Happy End für Erik und Toni", jubelt Marei. Ihr eigener Antrag sei übrigens ganz klassisch romantisch gewesen.