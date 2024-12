GZSZ sagt "Ja": So oft hat sich kein anderer in der Daily Soap getraut

Berlin - Liebe ist ein zentrales Thema bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " und so ist es auch kaum verwunderlich, dass es bereits einige Hochzeiten in der Daily Soap gegeben hat.

Schon recht ordentlich, was die beiden da erlebt haben, aber immer noch weit weg vom alleinigen König. Schließlich hat sich Serien-Urgestein Jo Gerner bereits sieben (!) Mal getraut, oder auch nicht, denn 2004 ließ er Isabel Eggert vor dem Altar stehen und wurde auch selbst schon einmal sitzen gelassen.

Nein, denn schon sein Kumpel Leon Moreno willigte genauso häufig in die Ehe ein. "Dreimal hat Leon geheiratet: Cora, Verena und Sophie", erinnert sich Darsteller Daniel Fehlow (49) in einem RTL-Interview .

Nach Paula Rapf ehelichte der Herzensbrecher im Jahr 2014 bei einer Doppelhochzeit Pia Koch. Gemeinsam mit den beiden standen seine Halbschwester Emily und Tayfun Badak vor dem Traualtar. Aber ist Bachmann damit auch Spitzenreiter in Sachen Eheschließungen?

Joachim Gerner stand bei GZSZ bereits siebenmal vor dem Traualtar. © RTL / Bernd Jaworek

Denn 1995 wartete der gerissene Geschäftsmann selbst vergeblich auf dem Standesamt auf seine damalige Herzdame Elinor Schwarz, die in diesem Jahr nach fast 30 Jahren in den Kolle-Kiez zurückkehrte, um Gerner erneut einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Besonders lapidar fiel Gerners Einwilligung in die Ehe mit Langzeitpartnerin in Crime Katrin Fleming aus. Nachdem sie ihm ihr Jawort gegeben hatte, antwortete Joachim mit "Tja, dann kann ich ja wohl schlecht 'nein' sagen". Mittlerweile ist Jo mit Yvonne verheiratet und scheint in der frechen Physiotherapeutin endlich sein Glück gefunden zu haben. Für sie hat er sich sogar von seinem Image als Fiesling verabschiedet, jedenfalls größtenteils.

In 30 Jahren GZSZ wurde übrigens insgesamt bereits 38 Mal geheiratet. Damit gab es in der beliebten Vorabendserie also mehr als eine Hochzeit pro Jahr.

Die erste echte Serien-Trauung gab es schon am 22. November 1993 in Episode 376. Damals durften Dr. Michael Gundlach und Iris Gehbauer den Reigen der Heiratswilligen eröffnen.

Wer sich 2025 womöglich das Jawort geben könnte, steht noch in den Sternen. Michi hatte erst kürzlich einen Antrag von Maren abgelehnt. Wen es im kommenden Jahr vor den Traualtar ziehen könnte, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.