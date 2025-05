Überraschendes GZSZ-Comeback: Johanna ist zurück im Kolle-Kiez und bleibt!

Berlin - Der Gerner-Clan ist wieder komplett! Anfang September flackerte Johanna zuletzt über die TV-Bildschirme, ehe sich Schauspielerin Charlott Reschke (20) in eine XXL-Pause verabschiedete . Jetzt kehrt das Gerner-Küken zurück in den Kolle-Kiez und zwar für immer!

Von Johanna werden die Zuschauer in Zukunft mehr sehen: Charlott Reschke (20) steigt in den Hauptcast auf. © RTL / Anna Riedel

Waren es aufgrund der Schule meist unregelmäßige Auftritte, wird die 20-Jährige in den Hauptcast aufgenommen. Sie ist sozusagen die Neue, obwohl sie schon seit Jahren mitmischt.

"Ich habe mir das schon lange genauso gewünscht. Nach dem Abitur war ich frei und hatte die Möglichkeit, nach zehn Jahren im Nebencast in den Hauptcast einzusteigen. Ich wollte unbedingt sehen, was sich dadurch verändert", erklärt der GZSZ-Star.

"Das, was ich so lange nur teilweise als Schülerin machen konnte, nun richtig anzugehen – das war mein Wunsch. Mir war also schnell klar, dass ich nach meinem Auslandsaufenthalt diese Chance dankend annehmen möchte."

Zur Erinnerung: Johanna verließ Berlin aufgrund eines Jobangebots in Richtung Tokio. Mit ihren Eltern, die eigentlich immer eine feste Größe in ihrem Leben waren, war das Verhältnis jedoch nicht mehr dasselbe. Rosa Lehmann öffnete der ehemaligen Internatsschülerin die Augen: Auch ihre Eltern haben Leichen im Keller!

Für stolze zwei Millionen Euro verkaufte Katrin das Ergebnis ihres Seitensprungs an Dr. Gerner, doch der Deal platzte. Daraufhin entführte der GZSZ-Fiesling seine eigene Tochter und täuschte Katrin gegenüber Johannas Tod vor. Ein dunkles Familiengeheimnis, das Johanna nie erfahren sollte. Hat sie aber. Seitdem hängt der Haussegen schief.