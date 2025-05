Überraschungs-Comeback bei GZSZ? Das sagt RTL zur Rückkehr des Felix Lehmann

Aber damit noch nicht genug, befeuerte der Schauspieler das Gerücht weiter, indem er den TAG24-Artikel zu diesem Thema am Mittwoch in seiner Story bei Instagram teilte und sich direkt an seine Fans wandte.

Thaddäus Meilinger hat den TAG24-Artikel zu seiner möglichen GZSZ-Rückkehr in seiner Instagram-Story geteilt. © Screenshot/Instagram/thaddaeusmeilinger (Bildmontage)

"Sieh mal an! Das wurde mir gerade zugespielt. Was haltet ihr davon?", fragte er seine Community.

Aber egal was seine Follower auch davon halten mögen - nach der eindeutigen Absage seitens RTL dürfte dieses Gerücht wohl ins Reich der Märchen verbannt worden sein. Was der "Verräter" mit seiner Aussage bezweckt hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben.

Ein Comeback im Kolle-Kiez wäre nach Lage der Dinge auch nur schwerlich möglich gewesen, schließlich ist Felix Lehmann im Mai 2024 den Serientod gestorben, auch wenn das nicht auf der Mattscheibe zu sehen war.

Aus seinem Brief an Laura, den Jo Gerner abgefangen hatte, ging nämlich hervor, dass Felix an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war und nur noch wenige Wochen zu leben hatte. Aber was heißt das schon, immerhin sind bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bereits die seltsamsten Dinge geschehen.

Ob Thaddäus Meilinger ein Verräter oder ein Loyaler ist, erfahrt Ihr ab sofort immer dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.