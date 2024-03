GZSZ: Für Jo Gerner und Yvonne schließt sich ein Kapitel in ihrem Leben

Lukas (M.) verspricht, mit Yvonne (l.) und Gerner in Kontakt zu bleiben © RTL / Rolf Baumgartner

Wegen psychischer Probleme kam Lukas' leibliche Mutter Eva in eine Klinik. Da es ihr aber wieder besser geht, will sie mit ihrem Sohn von Berlin in den Schwarzwald ziehen. Dort wagen sie einen Neuanfang.

Besonders Gerner macht es sehr zu schaffen, Lukas wieder ziehen zu lassen. Zu groß sind in ihm die väterlichen Gefühle.

Dennoch freut sich der Anwalt darüber, dass Lukas seine Mutter wieder in seine Arme schließen kann. Diese lehnt aber sein Angebot ab, bis zu dem in Kürze bevorstehenden Umzug mit Lukas zusammen bei ihm zu wohnen.

Umso stolzer macht es ihn, dass Lukas endlich klare Kante zeigt und seiner Mutter Paroli bietet.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, wie der große Tag des Abschieds verläuft. "Mach's gut und melde dich mal", bitte Yvonne Lukas nach einer herzlichen Umarmung. "Versprochen", entgegnet dieser. Auch Gerner drückt ihn liebevoll und will ihm bald schreiben. "Das würde mich freuen", so Lukas' Replik.

Eva bedankt sich für all die Unterstützung in dieser schweren Zeit. Als die beiden die Wohnung verlassen, herrscht betretene Stille.