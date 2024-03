GZSZ: Zerbricht Ehe von Yvonne und Jo Gerner nach Abschied von Lukas?

Yvonne fürchtet durch die vorübergehende räumliche Trennung um die Ehe mit ihrem Professor. © RTL / Rolf Baumgartner

Grundsätzlich stehe die Physiotherapeutin einer räumlichen Trennung eigentlich positiv gegenüber, aber Joachims Abreise nach Harvard komme dann doch sehr überraschend, erklärte Zach.

"Yvonne hat zunächst Sorge, dass Jo auch eine 'Auszeit' von ihrer Beziehung braucht", teilte der GZSZ-Star mit. "Löst sich diese Sorge schnell auf oder behält sie recht?", orakelte sie.



Denn natürlich durfte die 49-Jährige nicht verraten, welche Konsequenzen der Abschied von Lukas und vorübergehend auch Gerner für ihre Rolle haben wird.

Zumal Gisa betonte, dass auch die Schauspieler lediglich wüssten, "was in den nächsten drei bis vier Monaten mit unseren Figuren passiert". Bei allem, was darüber hinausgeht, müssten sie sich "immer wieder überraschen lassen, was sich für unsere Figuren ausgedacht wird". Klar sei jedoch, "dass auf eine gute Zeit meist eine herausfordernde Zeit folgt".

