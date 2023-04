Was wissen GZSZ-Stars eigentlich über Ostern? "Weil jeder Eier braucht"

Berlin - Nicht Weihnachten , also die Geburt von Jesus Christus, sondern Ostern ist der höchste Feiertag der Christen, doch wissen die GZSZ-Stars eigentlich, was bei dem Fest gefeiert wird?

Schön und gut, aber was hat das Ganze denn mit den versteckten Eiern an Ostern auf sich? Auch darauf hatte John-Mime Felix wieder eine ganz einfache Antwort parat: "Weil es immer gut ist, für die Kinder, dann sind die ne ganze Weile beschäftigt und wir habe Ruhe." Das stimmt natürlich, ist aber nicht der eigentliche Grund dafür.

Auch Patrick Heinrich (37) hatte eine äußerst "logische" Erklärung parat: "Als ick auf die Welt jekommen bin, da war dit schon immer so, haben meine Eltern immer so jeamcht und ick hab dit nie hinterfragt", gab der Erik-Darsteller trocken zu Protokoll.

Iris Mareike Steen (31) war bei der einen oder anderen Oster-Frage ganz schön ratlos. © RTL / Rolf Baumgartner

Auch die liebe Iris Mareike konnte auf diese Frage keine Auskunft geben: "Weil irgendjemand das lustig fand, sowas zu verstecken und dann ...", druckste sie herum, bevor sie belustigt zugab, dass sie das nicht wisse.

Pape war diesmal ebenfalls ratlos: "Vielleicht war der Hase betrunken, hat die Eier irgendwo liegen gelassen und die mussten am nächsten Morgen gesucht werden, wer weiß es?", lautete sein witziger Erklärungsansatz.

Die richtige Antwort gab dann schließlich Quizmaster Timur Ülker (33) - wobei, es sind eigentlich zwei, denn an dieser Frage scheiden sich die Geister.

"Also laut heidnischem Brauch wurden zu Ehren der Frühlingsgöttin Ostara, wer kennt sie nicht (lacht), Eier an Freunde und Bekannte verschenkt und die Kirche wollte das nicht so und deshalb haben die Leute das heimlich gemacht und die Eier versteckt", erklärte der Nihat-Darsteller.

Den zweiten Erklärungsansatz lieferte der 33-Jährige natürlich stehenden Fußes. Demnach habe das Christentum dieses Ritual selbst eingeführt, "denn das Ei ist ja außen kalt und innen wächst Leben und das spielt für die Auferstehung Jesu Christi quasi eine sehr bewegende Rolle".