Will sich Tobias bei GZSZ an Carlos rächen? "Noch nicht das letzte Wort gesprochen"

Nach dem Verrat an Tobias (r.) fliegen zwischen Carlos und seinem ehemaligen Kumpel die Fäuste. © RTL / Rolf Baumgartner

Die einstmals guten Freunde sind mittlerweile die ärgsten Kontrahenten und lassen lieber die Fäuste fliegen anstatt die Basketbälle.

Carlos hat seinen Ex-Kumpel schamlos ausgenutzt. Um an W&L heranzukommen, schreckte er sogar nicht einmal davor zurück, ihm zwei Straftaten anzuhängen, sodass Katrin am Ende nur noch die Wahl blieb, zu verkaufen oder mitansehen zu müssen, wie ihr Mann hinter Gitter wandert.

Doch ist die Angelegenheit mit dem Verkauf der Firma jetzt tatsächlich aus der Welt geschafft, oder geht der heftige Streit in die nächste Runde? "Was ich bereits weiß ist, dass der Verrat von Carlos sehr an Tobias nagt", erklärte Schauspieler Jan Kittmann (40) in einem RTL-Interview.

Zwar sei Rache eigentlich nicht die Vorgehensweise seiner Serienfigur Tobias, jedoch könne er sich vorstellen, "dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist", deutete Kittmann ein Fortbestehen der Feindschaft an.