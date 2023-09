Zerbröckelt jetzt dieses GZSZ-Traumpaar? Hier kriselt es gewaltig

Yvonne (r.) hadert immer wieder mit Gerners Methoden. © RTL / Rolf Baumgartner

Spurlos an Yvonne ist das Geisel-Drama aber nicht vorbeigegangen. Sie begibt sich in Therapie und spricht dort auch über Jo.

Er würde zwar alles für seine große Liebe tun, bot sich gar als Austauschgeisel an, doch immer wieder hadert Yvonne mit Gerners fragwürdigen Methoden. Letztendlich fanden sie zwar dann doch immer wieder zusammen, ob sie aber auch seinen jüngsten Fehltritt verzeihen kann?

Er hatte durch gefälschte Beweise gesorgt, das Laura für Tod erklärt wird, was Yvonne nur kurz vor dem Geisel-Drama herausfand.

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, sprechen sie sich aus: "Yvonne, ich liebe dich und ich will dich nicht verlieren", verspricht Jo wieder einmal Besserung. "Ich werde an mir arbeiten."

Auch Yvonne will ihren Professor nicht verlieren. So hat ihre Therapeutin, mit der sie das blutige Geisel-Drama verarbeitet, sie auf eine Idee gebracht: Sie will mit Jo eine Paartherapie machen: "Ich weiß, Jo. So etwas ist nicht ganz dein Tanzbereich, aber schaden würde es uns bestimmt nicht."