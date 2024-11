Ralf kassiert seit 36 Jahren vom Staat: "Werde so weiterleben, ob denen das passt oder nicht!"

Trier - " Hartz und herzlich " macht wieder einen Abstecher nach Trier! In der Moselstadt gibt es Wiedersehen mit bekannten Gesichtern - unter anderem dem seit mehr als drei Jahrzehnten Ehepaar Hannelore und Ralf (beide 57) sowie dem alkoholkranken Bernd (36).

Hannelore, Ehemann Ralf (r., beide 57) und Sohn Steven (34). © RTLZWEI

Seit 36 Jahren leben Hannelore und Ralf von Sozialleistungen. Vier Jahre habe der an COPD und Diabetes erkrankte Trierer erst gearbeitet, weil er zu mehr "keinen Bock hatte".

Seine Frau muss derzeit drei Stunden täglich zu einer verpflichtenden Jobcenter-Maßnahme, um kein Bürgergeld gekürzt zu bekommen. Auf das Bewerbungstraining hat die Raucherin aber keine Lust: "Lieber daheim als in der blöden Maßnahme", sagt sie in der RTLZWEI-Sozialdoku.

Nach den letzten ausgestrahlten Folgen gab es für die Familie einen regelrechten Shitstorm bei Social Media. Zu lesen waren Kommentare wie: "Wie kann man so einem faulen Pack eine Plattform bieten?", "Eine Schande für Deutschland" oder "Für solche Menschen gehen wir arbeiten, schämt euch".

78 von 78 Kommentaren seien "beleidigend und frech" gewesen, resümiert Ralf. "Das geht mir aber links und rechts am Arsch vorbei. Ich hab mein ganzes Leben so gelebt und ich werde so weiterleben - ob denen das passt oder nicht."

Dass Arbeitende sauer auf Bürgergeld-Empfänger seien, "ist doch verständlich. Aber den Schuh muss sich die Regierung anziehen!"