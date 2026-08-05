Jasmin und Maik stellen Bürgergeld-Eilantrag, "damit wir die Aufstockung bekommen"
Rostock - Knapp zwei Jahre haben Jasmin (22) und Maik (23) als Auflage des Jugendamts mit ihren beiden Kindern im Eltern-Kind-Heim gelebt. Nun ist die Zeit vorbei. Heißt: Nachwuchs (vorerst) weg und neue Bürgergeld-Anträge stellen.
Wegen erneuter Differenzen mit dem Jugendamt leben Sohn Lennox (3) und die einjährige Tochter gerade in behördlicher Obhut.
"Sie sind aktuell nicht bei uns", berichtet Jasmin in einer neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich". "Die Umstände können wir weder erklären noch beschreiben. In unserer jetzigen Situation ist es aber das Beste."
Das Ehepaar tue "alles dafür, dass wir sie schnellstmöglich wiederbekommen. Wir suchen uns eine Wohnung, kümmern uns um alles Amtliche und so 'nen Kram. Wir geben ihnen keinen Grund, dass die Kinder auf ewig wegbleiben müssen."
Zunächst müssen beide das Bürgergeld neu beantragen, nachdem sie zuvor im betreuten Wohnen gelebt und keine Sozialleistungen erhalten haben. "Wir müssen das beantragen, damit wir die Aufstockung bekommen, damit wir Miete und so bezahlen können. Hoffentlich reicht denen das und die sagen 'ja'."
Hartz und herzlich: Maik hat "bisschen Angst" vorm Zahnarzt
Vorübergehend lebt das Duo bei Maiks Mutter Bärbel (64), deren anderer Sohn gerade ausgezogen ist. Aber Jasmin meint: "Das geht auf Dauer nicht und funktioniert auch nicht."
Und: Maik ist in einer Zahnklinik vorstellig geworden, um seine dentale Gesundheit auf Vordermann zu bringen. "In zwei Wochen hab ich einen Termin für die Zähne, die bleiben, da machen die Füllungen aus Zement rein", so der 23-Jährige. Einige Monate später wird dann besprochen, "wie viele Zähne rausgenommen werden".
Der Arbeitslose, der "bisschen Angst" vorm Zahnarzt habe, hofft, mittels eines psychologischen Gutachtens mit Vollnarkose behandelt werden zu können.
TV- und Streaming-Tipp: Neue Folgen "Hartz und herzlich" zeigt RTLZWEI immer dienstags, ab 20.15 Uhr. Vorab sind sie via RTL+abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI