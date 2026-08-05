Jasmin und Maik stellen Bürgergeld-Eilantrag, "damit wir die Aufstockung bekommen"

Rostock - Knapp zwei Jahre haben Jasmin (22) und Maik (23) als Auflage des Jugendamts mit ihren beiden Kindern im Eltern-Kind-Heim gelebt. Nun ist die Zeit vorbei. Heißt: Nachwuchs (vorerst) weg und neue Bürgergeld-Anträge stellen.

Maik (23) und Jasmin (22) leben aktuell ohne ihre Kinder. © RTLZWEI

Wegen erneuter Differenzen mit dem Jugendamt leben Sohn Lennox (3) und die einjährige Tochter gerade in behördlicher Obhut.

"Sie sind aktuell nicht bei uns", berichtet Jasmin in einer neuen Folge der RTLZWEI-Sozialdoku "Hartz und herzlich". "Die Umstände können wir weder erklären noch beschreiben. In unserer jetzigen Situation ist es aber das Beste."

Das Ehepaar tue "alles dafür, dass wir sie schnellstmöglich wiederbekommen. Wir suchen uns eine Wohnung, kümmern uns um alles Amtliche und so 'nen Kram. Wir geben ihnen keinen Grund, dass die Kinder auf ewig wegbleiben müssen."

Zunächst müssen beide das Bürgergeld neu beantragen, nachdem sie zuvor im betreuten Wohnen gelebt und keine Sozialleistungen erhalten haben. "Wir müssen das beantragen, damit wir die Aufstockung bekommen, damit wir Miete und so bezahlen können. Hoffentlich reicht denen das und die sagen 'ja'."