"In aller Freundschaft"-Fans müssen jetzt ganz stark sein

Leipzig - Die Beinahe-Beurlaubung von Dr. Rolf Kaminski (gespielt von Udo Schenk, 73) und das Bekanntwerden der lesbischen Beziehung von Sachsenklinik-Verwaltungschefin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) haben die vorerst letzte Folge " In aller Freundschaft " beschlossen. IaF-Fans brauchen jetzt seeehr lange Geduld.

Sind ein Paar: Sarah Marquardt (l.) und Gesundheitsdezernentin Antonia Meiler. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Statt die Folge 1145 mit dem Titel "Keine Abkürzung" auszustrahlen, läuft im Ersten am Dienstag (23. Juni) das Vorrundenspiel der Fußball-WM zwischen England und Ghana.

Und auch in mehreren Wochen danach ist von der in Leipzig produzierten Krankenhaus-Serie weit und breit keine Spur.

Voraussichtlich erst am 1. September, und somit erst in zehn Wochen, gilt es für die Medizinerinnen und Mediziner wieder, Patientinnen und Patienten zu heilen.

Dann wird es auch für Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) aufregend, denn dank eines KI-Tools könnte er schon bald mit seiner verstorbenen Ehefrau Maria Weber (Annett Renneberg, 48) kommunizieren.