25.07.2023 In aller Freundschaft: Gleich zwei Abschiede in der letzten Folge?

In aller Freundschaft geht in die Sommerpause. Vorher gibt es aber noch eine Folge zu sehen, in der große Entscheidungen anstehen.

Von Michi Heymann

Leipzig - Es wird noch einmal richtig emotional vor der Sommerpause! In der neuen Folge von "In aller Freundschaft" könnte es gleich zwei Abschiede von Serienlieblingen geben. Dr. Kai Hoffmann erwägt einen Einsatz in einem Krisengebiet. Prof. Dr. Maria Weber findet das gar nicht so gut. © MDR/Rudolf Wernicke Einer der Kandidaten: Dr. Kai Hoffmann. Der Arzt wird von seiner ehemaligen Bundeswehr-Kameradin Maxima Dobenko angesprochen, ob er nicht Oberfeldarzt für einen Einsatz im Krisengebiet werden möchte. Doch vorher muss er sie erst einmal behandeln, weil sie mit Fieber und anhaltenden Beschwerden zurück in der Sachsenklinik ist. Die große Frage lautet: Ist mit ihrer Mitralklappenprothese alles in Ordnung? In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Besuch aus Erfurt in der Sachsenklinik Während der Behandlung kommt Kai aber natürlich ins Grübeln. Sollte er das Angebot annehmen? Vorher muss er natürlich alles mit Prof. Dr. Maria Weber abklären, die aber ehrlich gesagt gar nicht davon begeistert ist. Immerhin gibt es da ein Kind, um das sich beiden kümmern müssen. Wie wird sich Kai am Ende entscheiden? In aller Freundschaft: Auch Ina steht vor einer schweren Entscheidung Ina Schulte macht sich Sorgen um ihren Vater. Dr. Ilay Demir wird in behandeln. © MDR/Rudolf Wernicke An anderer Stelle wartet Ina Schulte vor dem Krankenhaus schon eine halbe Stunde auf ihren Vater, mit dem sie eigentlich essen gehen wollte. Gerade noch rechtzeitig entdeckt sie, dass er in einer Nebenstraße mit einem Schlaganfall kämpft. Dr. Ilay Demir führt mit einem Neurochirurgen schließlich eine mechanische Thrombektomie durch. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Mutter verweigert Sohn wichtige OP Ob sich Ewalds Zustand durch die endovaskuläre Schlaganfalltherapie allerdings verbessern wird, ist fraglich. Als ihr Vater sie schließlich darum bittet, sich in Weimar um ihn dauerhaft zu kümmern, wird es spannend. Wird Ina die Sachsenklinik verlassen? Und was wird dann aus der Sache, die zwischen ihr und Dr. Ilay Demir läuft? Den Trailer zur Folge "Wenn die Pflicht ruft" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen. Maxima Dobenko hätte Kai gern als Oberfeldarzt für einen Einsatz im Krisengebiet. © MDR/Rudolf Wernicke TV-Tipp: Episode 1023 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (25. Juli) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Titelfoto: MDR/Rudolf Wernicke