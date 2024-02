In aller Freundschaft: Ist für Martin Stein jetzt alles aus?

Auch am Dienstagabend können sich Fans von In aller Freundschaft auf eine neue Episode freuen.

Von Michi Heymann

Leipzig - In der vergangenen Woche pausierte die beliebte Serie "In aller Freundschaft" schon wieder. An diesem Dienstagabend geht es aber mit einer spannenden neuen Folge weiter.

Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 59) versucht, die schrecklichen Ereignisse der letzten Wochen irgendwie zu verarbeiten und einzuordnen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Und die Lage für Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 59) spitzt sich zu. Nach den dramatischen Ereignissen der letzten Episoden gibt er sich eine Mitschuld. Die Leipziger Presse nutzt dies direkt aus, um ihn zu diskreditieren und Kritik am Sicherheitskonzept der Sachsenklinik zu üben. Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 56) reagiert umgehend und beruft eine große Pressekonferenz ein. Dort war eigentlich der Plan, die extremen Vorwürfe zu entkräften. In aller Freundschaft Schon wieder fliegt "In aller Freundschaft" aus dem TV-Programm! Doch Martin hat einen ganz eigenen Plan. Spätestens dann, als er gesehen hat, wie es um seinen Freund Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) steht. Als der Tag der Pressekonferenz schließlich gekommen ist, sind alle überrascht. Verliert der Arzt nun alles?

In aller Freundschaft: Zwei Ärzte haben es schwer mit jungen Patienten

Dr. Kaminski (Udo Schenk, 70) hat Stress mit Bente (Finnlay Jan Berger, 14), der ihn mit einem E-Roller umgefahren hat. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Auch für Dr. Kaminski (Udo Schenk, 70) wird es in der neuen Folge schwierig. Der 13-jährige Bente (Finnlay Jan Berger, 14) hatte den Arzt mit einem E-Roller umgefahren und war dann selbst gestürzt. Somit musste ihn Kaminski in die Sachsenklinik schaffen. Der Schüler, der gerade auf Klassenfahrt in Leipzig ist, zeigt sich aber wenig einsichtig und gibt dem Arzt die Schuld am Unfall. Das nagt heftig an der Geduld des Mediziners! Maria Weber (Annett Renneberg, 45) zieht Kaminski zunächst deswegen auf, muss aber bald selbst ähnliche Erfahrungen mit Bente machen. In aller Freundschaft Darum schauen Fans von "In aller Freundschaft" am Dienstagabend schon wieder in die Röhre Das führt dazu, dass sie schließlich ausrastet. Und vermutlich eine Grenze überschreitet, die für sie Konsequenzen haben könnte. Alle Infos zur Folge "Vorwürfe" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.



Auf einer Pressekonferenz trifft Dr. Martin Stein eine weitreichende Entscheidung. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke