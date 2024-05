In aller Freundschaft: Was wird sich daraus entwickeln?

Leipzig - Auch am Dienstagabend dürfen sich Fans wieder auf eine neue Folge von " In aller Freundschaft " freuen. Und es wird Spannung pur wie eh und je geben!

In aller Freundschaft

Los geht es mit Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 37), die Björn Hellner (Thomas Anzenhofer, 65) behandelt. Der Patient ist aufgrund einer plötzlichen Lähmung seiner Arme in die Sachsenklinik gekommen.

Alle Infos zur Folge "Ernüchterung" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab.

In aller Freundschaft

Wie auch der Arzt sitzt sie seit kurzer Zeit im Rollstuhl. Allerdings kommt sie damit noch nicht wirklich gut zurecht. Sie kann absolut nicht nachvollziehen, warum Demir mit seinem Schicksal so gut klarkommt.

An anderer Stelle lernt Romy Ziehden (Julia E. Lenska 35) Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) kennen, als sie gerade das CT repariert.

TV-Tipp: Episode 1054 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag, um 21 Uhr, in der ARD ausgestrahlt.