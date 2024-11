Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben: Strafe erinnert Winterscheidt an alte Sex-Phantasien

Unterföhring - "Was'n das für ein blödes Finale?", rief Joko Winterscheidt (45) fast schon Hilfe suchend in Richtung seines Mitstreiters Klaas Heufer-Umlauf (41), als die Schlusssirene erklang. In Folge 9 der 7. Staffel hat das Duo eine Niederlage bei " Joko und Klaas gegen ProSieben " kassieren müssen.

Waren anfangs ordentlich auf Spur: Klaas Heufer-Umlauf (41, v.l.) und Joko Winterscheidt (45) – hier zusammen mit Moderator Steven Gätjen (52) – erspielten sich vier von sechs möglichen Final-Vorteilen. © Joyn / Nadine Rupp

Schon wieder. Sechsmal gingen die beiden in dieser Staffel als Verlierer aus dem Studio.

Dabei sah alles so gut aus, als Joko und Klaas ins Finale gingen. Aus den sechs Spielen zuvor erkämpften sie sich vier Vorteile für die Endrunde.

Die Weichen standen auf Sieg – dummerweise entgleiste der Hype-Train am Ende doch in dem Spiel "Hätte, hätte, Wörterkette".

Das Spiel kennt jeder: Es wird ein Wort vorgegeben und das nächste Wort muss mit dem letzten Buchstaben des vorher genannten beginnen. Beispiel: Artikel – Lesen – News – Sport – TAG24. Ganz einfach im Grunde.

Start- und Zielwort (in unserem Beispiel also "Artikel" und "TAG24") wurden vorgegeben. Für alles dazwischen gab es Punkte (wären in diesem Fall drei Punkte für "Lesen", "News" und "Sport").

In fünf Runden mussten 38 Zähler aufs Board, um zu gewinnen. Eigentlich 50, aber pro erspieltem Vorteil wurden drei Punkte abgezogen.