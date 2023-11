Millionen-Schatzsuche mit Joko und Klaas: Das ist das sechste Rätsel

München - Endspurt in der Schatzsuche mit Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40). Die Entertainer haben einen Geldkoffer mit einer Million Euro versteckt. Um ihn zu finden, müssen die Zuschauer Rätsel lösen.

Joko Winterscheidt (44, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben den Wirbel um ihre Schatzsuche für den guten Zweck genutzt. © ProSieben / Nadine Rupp

Dank ihres Gewinns in der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" können die beiden nun einem ihrer Zuschauer zu einem Geldsegen verhelfen. Doch dazu ist Köpfchen gefragt!

Das sechste Rätsel trägt den Namen "Die Nachrichten".

Dabei sieht man Klaas, der fiktive Nachrichten vorträgt: Ein Denkmal für Joachim C. Winterscheidt, den "großen Witzbold", wurde enthüllt. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte gratuliert, so Klaas. Ihre Glückwünsche nutzte sie außerdem für eine kryptische Botschaft: 2226 und 5025. "Insider vermuten sie sei wohl etwas blau gewesen", so Klaas. "Nun folgt für Sie 'Achsenzeichen XY gelöst'", schließt Klaas seinen Bericht.

Die Lösung des Rätsels soll zwei Ziffern ergeben.