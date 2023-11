Millionen-Schatzsuche von Joko und Klaas: Ist das die Lösung zu Rätsel Nummer 3, dem gefallenen Königreich?

Unterföhring – Wer wird Geldkoffer-Millionär? Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben irgendwo in Deutschland eine Million Euro versteckt. Wer den Behälter findet, braucht sich keine Sorgen um die nächste Heizkostenabrechnung mehr zu machen.

In der dritten Aufgabe wartet eine Ziffer. Und Klaas kündigt völlig zu Recht an, dass diese Denksportaufgaben alles andere als einfach sind. Das dritte Quiz steht unter dem Motto: "Das verlorene Königreich".

Diese ergeben am Ende die Geo-Koordinaten des Verstecks plus den dreistelligen Zahlencode, damit man den Koffer nicht mit einem Dosenöffner aufbrechen muss.

Allein oder im Team? In diesem Koffer warten eine Million Euro auf ihren neuen Besitzer. © ProSieben

Im Video scheint vor allem die Ziffer 3 (bei Rätsel 3) eine besondere Bewandtnis zu haben. Joko und Klaas treten als "Die 2 Leerzeichen" auf, was eine Anspielung an "Die drei Fragezeichen" sein sollte.

Zumal in der Requisite eine Tafel zu sehen ist, in der Joko für "Rechen und Stativ" zuständig ist. Bei den "Drei ???" nimmt er also den Part von Bob Andrews (Recherchen und Archiv) ein. Klare Referenz.

In der Geschichte geht es um einen König, der sich schützend vor sein Volk stellt, ehe das feindliche Heer zwei seiner Türme beschießt, die nach vorne (links und rechts vom König) umfallen, ehe sich die Welt um 90 Grad dreht.

Ein König, zwei Türme. Drei Elemente also. Adaptiert man diese Geschichte nun auf ein Schachbrett und stellt dieses Bild nach, so würden sowohl der König, als auch die beiden Türme, die auf seiner Höhe einstürzen, eine 3 ergeben – wenn man das Spielbrett um 90 Grad – wie hingewiesen gegen den Uhrzeigersinn – gedreht hat.

Wie in der Geschichte erwähnt, haben sämtliche Bauern das Königreich bereits verlassen – stehen also für das Gesamtbild nicht im Weg.