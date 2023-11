Millionen-Schatzsuche von Joko und Klaas: Für die Lösung von Rätsel 4 muss man auf dem Kopf stehen

Denn es wird eine Zahl gesucht, die bereits genannt wurde. Damit engen wir das Suchfeld bereits auf die Ziffern 2, 4, 6 und 7 ein. Allerdings stellt sich die Frage: Warum wurde sie dann nicht gleich beim ersten Mal rätseln mit an die richtigen Stellen gepackt?

Aber in Auszügen können wir an dieser Stelle auch darauf eingehen und die vielleicht gesuchte Ziffer, die gesucht wird, aufdecken.

Hierbei – so die Vermutung – reicht es nämlich nicht, einfach nur dem vorgetragenen Text ("Das Gedicht") zu lauschen. Ab hier macht sich die Textinterpretation aus der siebten Klasse bemerkbar.

Koffer-Hoffer: Wer holt sich den Geldkoffer mit einer Million Euro Inhalt. © ProSieben

In dem vierten Rätsel heißt es: "Am sechsten Tag der Woche sucht der Suchende." Und ein Stern soll die notwendigen Worte sprechen, die uns zur Lösung führen.

Der sechste Tag der Woche ist der Samstag. Und was war nochmal am Samstag? Da hatten wir im Rahmen der Stammzellen-Spender-Aktion – die als Teil der Rätseljagd mit eingebaut wurde – die an Blutkrebs erkrankte Stella kennengelernt. Einen Hinweis gab es dabei nicht – dachten wir zumindest.

Nun aber wird das Video von Stella doch noch einmal interessant. Der romanisch-sprachige Name "Stella" bedeutet übrigens unter anderem "Stern". Wir sollten also ihren Worten genau folgen.

In dem Video geht im Hintergrund mehrmals eine Lampe aus und wieder an. Der Hinweis im Gedicht dazu: "Ein Stern besondere Worte spricht, man muss allein die richtigen finden. Und wenn ein Lichtlein kurz erlischt, zur Lösung sie verbinden."

Immer wenn die Lampe also ausgeht, achten wir darauf, was Stella in diesem Moment sagt. Nichts leichter als das.