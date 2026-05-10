Promi-Überraschung am Strand: "Was ist das, wer ist das?"
Phuket (Thailand) - Stress am Starstrand! Matthias Mangiapane (42) und Georgina Fleur (35) flippen bei "Kampf der Reality Allstars" so richtig aus und ergattern sich so lebensnotwendige Sendezeit. Paco Herb (30) kickt sich mit einer unkollegialen Situation ins Aus. Und ein Topfavorit fliegt.
ACHTUNG, SPOILER!
Serkan Yavuz (32) ist raus. Die Neuankömmlinge Emmy Russ (26) und Cosimo Citiolo (44) entscheiden sich, den Gewinner der vierten Staffel aus der Sala zu schmeißen. Eine womöglich einmalige Chance.
Als erste Nachrückerin kommt Sarah Knappik (39) dazu - überraschend nicht per Boot. Die wird von Kader Loth (53) aber nicht erkannt. "Was ist das, wer ist das?" Matthias ist sauer, dass der Cast weiter aufgefüllt wird, steht dem Ziel Finale näher zu kommen: "Kaum haben wir den einen Parasit beseitigt, hat sich irgendein anderes Insekt breitgemacht und Eier gelegt."
Und auch in der Küche spielt die Musik. Matthias beschwert sich über die dortige Unordnung. Im Brotkasten habe er Käse gefunden, der dort zwei Tage gelegen habe.
"Ich hab noch nie so was Dreckiges, Schlampiges, Ungepflegtes, Unsauberes, Schmuddeliges und Unhygienisches gesehen, wie das, was hier abgeht", zickt der 42-Jährige herum. "Jeder sagt, es muss jemand machen, keiner macht es. Wie haust ihr denn zu Hause? Ihr haust wie die Schweine, ihr seid auch Schweine. Schl*mpe bleibt Schl*mpe, da kann man nix machen."
Die Reality-Diva merkt schnell, dass er sich somit angreifbar gemacht hat. Juckt ihn aber nicht: "Nominiert mich von mir aus, mir scheiß egal. Man erstickt ja eh im Dreck hier drinne!"
Kampf der RealityAllstars (RTLZWEI): "Security, Security, der Asoziale stellt sich vor mir auf"
Und dann auch noch das in der neuen Doppelfolge: Paco Herb (30) hat in einem Spiel mehrere wichtige Gegenstände, darunter Pool, Zigaretten und Betten, geopfert, und sich dadurch 12 von 20 Losen in einer Box gesichert. Der Star, dessen Los gezogen wird, ist safe. Doch es ist nicht Paco, sondern Elena Miras (32), die bei der nächsten Nominierung gesichert ist.
Und der volltätowierte Paco steht nun bei allen auf der Abschussliste. "Du Lappen, rede nicht mit mir, halt dein Maul", pampt Georgina ihn an und kickt seinen "im Weg" liegenden Schuh weg.
"Brennt's bei dir, hast du überhaupt keinen Respekt? Rotzgöre, Alter", ist der 30-Jährige von der Dubai-Auswanderin genervt. Das lässt die nicht auf sich sitzen: "Guck' mal, er tut sich aggressiv vor mir aufstellen. Security, Security, der Asoziale stellt sich vor mir auf. Er bedroht mich, ich will Security haben."
Georgina schießt - mal wieder - übers Ziel hinaus, taucht in den gesperrten Pool ein. "F*ckt euch, alle keine Eier, ihr Loser. Leckt mich, ich wohn' in Dubai. Glaubst du, ich brauch' das alles hier?"
Die Folgen 17 und 18 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags, ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI