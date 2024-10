100.000 Euro Schaden bei Anschlag auf Häcksler: "Da denkt man nicht, man zittert nur"

Auslöser war kein technischer Defekt, sondern Sabotage. Ein Metallgegenstand war an einer Maispflanze befestigt worden und über das Schneidewerk in den Häcksler geraten. Das Messer wurde dabei fast vollständig zerstört. Was bleibt, sind 100.000 Euro Schaden an der Erntemaschine und die Angst vor weiteren Anschlägen.

"Da denkt man gar nicht, man zittert einfach nur noch, weil man's ja drinnen auch abkriegen kann", so Reder gegenüber "Kripo live". "Das ist ja alles nur Blech. Die Messer können ja auch in die Kabine schießen. Man ist einfach fix und fertig danach."

Taten wie in diesem Fall können sowohl für die Maschine als auch für deren Fahrer zur großen Gefahr werden. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

"Bei dem Sachverhalt konnten die Ermittler eine Art Metallkugel sicherstellen", erklärt Julia Kohl von der Landespolizeiinspektion Suhl. "Jetzt steht auch fest, es ist eher eine zylindrische Form als eine Kugel. Wir untersuchen jetzt dieses Stück auf Spuren hin und gehen davon aus, dass durch die Kraft in dem Häcksler aus dem Zylinder eine Kugel geworden ist."

Thomas Reder und seine Kollegen hoffen, dass die Polizei bald einen Ermittlungserfolg erzielt, denn sonst fahren sie jeden Tag weiter mit Angst über die Felder.

Ist Euch in den vergangenen sechs Wochen an den Maisfeldern entlang der B19 in Breitungen und am Parkplatz Schlüsselloch etwas Verdächtiges aufgefallen, was mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt die Polizei Meiningen unter Tel. 03693/5910 entgegen.

Die komplette Folge von "Kripo live" gibt's in der ARD-Mediathek.