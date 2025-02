Kaufland-Einbruch endet mit brennendem Golf: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Als Feuerwehr und Polizei am Ort des Geschehens eintrafen, stand der Golf in Flammen, mit dem die Einbrecher durch das Fenster brechen wollten. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die Täter ihn selbst anzündeten. © 7aktuell.de | Eric Pannier

"Wir gehen davon aus, dass die Tatverdächtigen den Golf angezündet haben. Wie und auf welche Art und Weise ist Teil der laufenden Ermittlungen", erklärte Polizeisprecherin Susanne Lübcke am Sonntagabend in "Kripo live". "Warum sie das Fahrzeug angezündet haben, ist reine Mutmaßung. Natürlich kommt in Betracht, dass der Grund dafür das Verwischen von Spuren ist", so Susanne Lübcke.

Am Samstag, 21. Dezember, wurde der Kaufland-Supermarkt in Leipzig-Schönau zum Schauplatz eines halsbrecherischen Einbruchsversuchs. Gegen 21.55 Uhr, kurz vor Ladenschluss, versuchen mindestens mindestens zwei Ganoven in einen Raum auf der Rückseite des Gebäudes einzudringen, indem sie mit einem gestohlenen Golf II durch ein Fenster rammen.

In dem Supermarkt, so heißt es in der Sendung, herrschte an diesem Tag reger Betrieb. Vor den Weihnachtsfeiertagen erledigten viele noch die letzten Einkäufe.

Wahrscheinlich mit einem Trennschleifer entfernten die Täter zunächst unbemerkt ein Sicherheitsgitter vor dem Fenster, durch das sie brechen wollen. Mithilfe sogenannter Hohlblocksteine und zwei Brettern bauten sie eine Art Rampe, dann der Versuch: Gegen 21.55 Uhr rauschten sie mit dem Golf über die Rampe in das Gebäude. Doch der Versuch geht schief.