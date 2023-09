Lok-Fans werfen Böller auf Rollstuhlfahrer: Jetzt spricht ein Verletzter

Leipzig - Es war eine Schande, was sich vor vier Wochen im Bruno-Plache-Stadion ereignete: Fans, wenn man sie denn überhaupt so bezeichnen kann, des 1. FC Lokomotive Leipzig warfen Böller in Richtung Spielfeld, trafen dabei auch blau-gelbe Anhänger im Rollstuhl. Einer der Geschädigten sprach jetzt über die Geschehnisse.