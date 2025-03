Mordfall Jesse L.: Killer führt Ermittler zu Leiche! "Mit dieser Wendung hat keiner gerechnet"

Leipzig - Der Mordfall Jesse L. (†19) erschütterte 2022 die Messestadt. Um an Drogen zu kommen, lockte Mörder Max D. seinen Freund auf einen Feldweg bei Schkeuditz, tötete ihn dort kaltblütig mit einem Kopfschuss. Polizeikommissarin Lotte Brühl erinnerte sich nun in " Kripo live - Tätern auf der Spur" an die Ermittlungen - und lieferte erschreckende Details.

Im Januar 2022 wird der 19-jährige Jesse L. als vermisst gemeldet. Wenige Tage später finden Ermittler auf einem Feldweg bei Leipzig seine Leiche. © Ralf Seegers

Am Abend des 11. Januar verschwindet Jesse plötzlich spurlos. Freunde und Familie starten die Suche nach ihm, melden ihn gleichzeitig als vermisst. Sechs Tage nach seinem Verschwinden, am 17. Januar, wird der Fall an die Mordkommission und Lotte Brühl übergeben.

Noch am selben Tag wird Max D. erneut vernommen. Der damals 20-Jährige gehörte zu diesem Zeitpunkt noch zum Kreis der Zeugen, gibt an, Jesse am 11. Januar am Hauptbahnhof in Halle abgesetzt zu haben, von wo aus sein Freund nach Leipzig fahren wollte. An diesem Tag liefert er jedoch eine andere Geschichte.

Max erzählt, dass er und Jesse einen Drogendeal mit unbekannten Männern abwickeln wollten. Abgespielt habe sich das Ganze bei Schkeuditz, nahe dem Leipziger Flughafen. "Wir haben dann beschlossen, die Verhörung abzubrechen und an den Ort zu fahren, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen", erinnert sich die Kriminaloberkommissarin.

Zusammen mit Max D. geht es auf einen Feldweg am Rande von Schkeuditz, wo sie die Befragung fortsetzen. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Nur wenige Meter von ihnen entfernt liegt Jesses Leiche.