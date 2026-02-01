Aus bei "Let's Dance"! Profitänzer enttäuscht: "Bin sehr, sehr traurig"
Hamburg/Köln - Erst vor wenigen Tagen verkündete RTL neben den Promis auch alle Profitänzerinnen und -tänzer, die in der neuen "Let's Dance"-Staffel teilnehmen werden. Doch neben Christina Hänni (35) wird auch ein weiterer Profi, der die letzten Jahre übers Parkett schwebte, in diesem Jahr nicht mehr dabei sein: Alexandru Ionel (31).
In den vergangenen drei Staffeln war der 31-Jährige fester Bestandteil der Show. Umso bitterer: Seine Ehefrau Patricija Ionel (30) steht erneut für den Sender auf dem Parkett, jedoch ohne ihren Mann.
Wie sehr ihn das Aus trifft, macht Alexandru jetzt im Podcast "A bis Z" deutlich, den er gemeinsam mit Tänzerkollege Zsolt Sándor Cseke (38) betreibt. Für Zsolt, der in der 19. Staffel wieder mittanzt, ist das Fehlen seines Freundes "eine traurige Nachricht".
Er werde Alexandru "sehr vermissen", betont er offen. Auch der 31-Jährige selbst spart nicht mit Emotionen: "Es ist echt eine komische Nachricht. Ich bin auch traurig. Ich bin auch sehr, sehr traurig. Es ist so eine lange Zeit – und ich bin dann nicht nur ohne meine Frau, sondern auch ohne dich", gesteht er im Gespräch mit Zsolt.
Gerade das Miteinander habe für Alexandru immer den Reiz von "Let’s Dance" ausgemacht. Zusammen an einer Staffel zu arbeiten, die großen Openings zu tanzen und hinter den Kulissen Zeit zu verbringen – all das werde ihm fehlen.
In der vergangenen Staffel sei das Band zwischen den beiden Tänzern besonders eng gewesen, auch weil sich ihre Promi-Tanzpartnerinnen Marie Mouroum (33) und SelfieSandra (26) bestens verstanden hätten.
Mit Stuntfrau Mouroum landete Alexandru 2025 auf Platz fünf und erreichte damit sein bislang bestes Ergebnis bei der RTL-Show. Trotz aller Enttäuschung blickt der Profitänzer nach vorn. Der 31-Jährige, der hauptberuflich als Zahnarzt arbeitet und mit Patricija drei gemeinsame Kinder hat, will die neue Situation bewusst annehmen.
"Es ist, wie es ist. Man kann nicht immer alles im Leben haben", sagt er nüchtern. Stattdessen wolle er seine Energie nun in andere Projekte stecken und sein Leben neu ordnen.
"Let's Dance"-Profi Alexandru Ionel: "Man muss wissen: Womit will ich wirklich Geld verdienen"
Dabei spielen auch ganz praktische Überlegungen eine Rolle:
"Man muss sein Leben strukturieren. [...] Man muss wissen, womit will ich wirklich Geld verdienen, was bringt das für die Kinder, wie lange kann man überhaupt 'Let’s Dance' zusammen machen. Spätestens wenn die zur Schule gehen, ist das ein ganz anderes Thema."
Auch für seine Frau ist die kommende Staffel emotional. Bereits vorab hatte sie offen auf Instagram erklärt: "Ja, es wird ungewohnt, sehr ungewohnt sein, und ich hoffe sehr, dass wir es alles gut meistern werden."
In der neuen Staffel stehen unter anderem Kathrin Menzinger (37), Ekaterina Leonova (38), Valentin Lusin (38) und Vadim Garbuzov (38) auf dem Parkett. Für frischen Wind sorgt zudem Neuzugang Victoria Sauerwald (24), die erstmals als Profitänzerin dabei ist.
