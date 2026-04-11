11.04.2026 07:50 Das gab es noch nie! "Let's Dance"-Zuschauerin Elena handelt Llambi auf zehn Punkte hoch

Baby-News, Bestnoten, mutige Zuschauerin und ein Star, der zu spät kommt: In der fünften Folge von "Let's Dance" war viel los, Bianca "Bibi" Heinicke ist raus.

Von Lukas Dubro

Köln - Baby-News, Bestnoten, eine mutige Zuschauerin und ein Star, der einfach zu spät kommt: In der fünften Folge von "Let's Dance" war so viel los, dass der Rauswurf von Bianca "Bibi" Heinicke (33) fast in den Hintergrund trat.

Zuschauerin Elena (vorne rechts) war so angetan von Jan Kittmanns Tanzkünsten, dass sie Joachim Llambi (61) nicht stehen lassen konnte. © RTL/Stefan Gregorowius Gustav Schäfer (37) verpasste den ersten Teil der fünften Folge, weil er und seine Band Tokio Hotel im Europark Rust eine Auszeichnung verliehen bekamen. Der Schlagzeuger kam anschließend mit dem Flieger - und schaffte es schlussendlich doch noch rechtzeitig, um seinen Charleston zu tanzen. Und Schäfer lieferte trotz seines langen Tages ordentlich ab, oder wie Juror Joachim Llambi (61) sagte: Er haute einen weg. Mit seiner Partnerin Anastasia Maruster (28) überzeugte er die Jury und ergatterte dementsprechend stolze 27 Punkte. Nicht gut lief es hingegen für Influencerin Heinicke und ihren Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38). Nachdem sie zuvor schon darum bangen mussten, noch einmal aufs "Let's Dance"-Tanzparkett zu dürfen, erwischte es sie in dieser Sendung. Let's Dance Baby-Glück um "Let's Dance"-Star: Dieser Tanzprofi wird erneut Papa Mehr Unterstützung erhielt GZSZ-Star Jan Kittmann (43): Eine Zuschauerin setzte sich für ihn ein - und gab ihm die Bestnote. Kittmann tanzte mit seiner Partnerin Kathrin Menzinger (37) eine Rumba und hatte damit das Publikum auf seiner Seite. Als Juror Joachim Llambi danach erklären wollte, warum er Kittmann gerne die zehn Punkte gegeben hätte, rief die Zuschauerin lautstark dazwischen: "Dann mach doch!" Llambi holte sie daraufhin kurzerhand auf die große Bühne.

Für Bianca "Bibi" Heinicke (33) hat es sich nach Folge fünf ausgetanzt. © RTL/Stefan Gregorowius

"Let's Dance": Gleich zwei Paare schaffen Bestnote!

Mehr Punkte! Jan Kittmann (43) und Partnerin Kathrin Menzinger (37) durften sich über die Hilfe der Zuschauerin freuen. © RTL/Stefan Gregorowius Die Zuschauerin, die sich als Elena vorstellte, erklärte dann, warum ihr der Tanz von Kittmann denn so gut gefallen hat: "Das war fantastisch." Und Llambi ließ sie sogar bei der Verkündung die Punkte hochhalten - eine Zehn. Llambi wollte eigentlich eine Acht geben - wie seine Co-Juroren Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44). Llambi feierte am Freitag sein Sendungsjubiläum. Seit zwanzig Jahren ist er bei "Let’s Dance" dabei. Let's Dance Volle Punktzahl bei "Let's Dance"! Ein Promi sorgt für Begeisterung, ein anderer muss die Segel streichen Esther Schweins (55) tanzte an dem Abend einen Tango, den sie ihrer Mutter widmete. Diese feierte in dieser Woche ihren 90. Geburtstag, sagte die Schauspielerin. "Ich habe ein sehr schönes Verhältnis zu meiner Mutter", sagte Schweins. Ihre Mutter schien sie so sehr zu beflügeln, dass sie laut González ihren besten Tanz zeigte. 22 Punkte gab es von der Jury. No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43) und ihr Partner Vadim Garbuzov (38) erhielten für ihren Charleston 30 Punkte. Der Schweizer Kletterer Joel Mattli (31) und dessen Tanzpartnerin Malika Dzumaev schafften nach den 30 Punkten in der vierten Sendung - den ersten in dieser Staffel - mit ihrem Contemporary mit einer bärenstarken Darbietung einmal mehr 30 Punkte.