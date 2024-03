Alles was ihr zur 5. LOL-Staffel wissen müsst

Ab Donnerstag (28.März) ist Lachen wieder verboten - zumindest im Rahmen von "LOL: Last One Laughing"! Der auserkorene Endgegner: Comedy-Legende Otto Waalkes!

München - Ab Donnerstag (28.März) ist Lachen wieder verboten - zumindest im Rahmen von Amazons Erfolgsshow "LOL: Last One Laughing"! Bereits zum sechsten Mal (fünf Staffeln und ein Weihnachtsspecial) versuchen Deutschlands Top-Comedians und Schauspieler sich gegenseitig zum Prusten zu bringen. Der auserkorene Endgegner in dieser Staffel: Ostfriesen-Legende Otto Waalkes (75)!

Moderator Michael "Bully" Herbig (55, h. M.) und die zehn Teilnehmer der aktuellen LOL-Staffel. © Amazon Prime Video | Frank Zauritz TAG24 hatte die Chance, schon in die neue Staffel reinzuschauen. Schnell wird klar: Alle haben Angst vor Otto. Als letzter der zehn Teilnehmer betritt er die LOL-Arena - seine Konkurrenten heißen ihn begeistert willkommen. "Oh Gott, Otto ist ... oh Gott. Also ist nicht böse gemeint, Otto, aber ich hoffe, der fliegt schnell raus", gibt Ralf Schmitz (49) zu. Auch so manch ein anderer scheint das Comedy-Urgestein als gefährlichsten Konkurrenten ausgemacht zu haben. "Du bist echt, oder?", kann es Meltem Kaptan (43) gar nicht fassen und greift dem Ottifanten-Erfinder beherzt ins Gesicht. Ex-LOL-Sieger Torsten Sträter (57) erinnert: Schon in den 70er-Jahren habe Otto dafür gesorgt, dass man sich lachend auf die Schenkel klopfen musste. Otto selbst hatte im Vorhinein erklärt, wie er sich auf sein LOL-Debüt vorbereitet habe: "Ich war im Höhentraining - das heißt, unterm Dach in meinem Atelier habe ich so laut und lange gelacht, auf Vorrat sozusagen, bis mir das Lachen vergangen ist."

Otto oder Olaf Schubert: Wer ist gefährlicher?