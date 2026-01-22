Nach Showdown-Drama: Single-Lady schreit Moderatorin an
Leipzig - Dass einer ihrer engsten Vertrauten bei "Make Love, Fake Love" Elena Miras (33) so verarscht hat, setzt der Single-Lady gewaltig zu. Besonders eine Tatsache bringt das Fass komplett zum Überlaufen.
Bereits in der vergangenen Folge stellte sich heraus, dass David (27) ihr nur etwas vorgespielt hat.
Zugegeben, Elena Miras ist nicht gerade für ihre lange Zündschnur bekannt, doch dieses Mal war sie quasi nicht vorhanden.
Schon als David seine Christina in die Arme schließt, prophezeit Elena, was gleich folgt: "Jetzt raste ich aus".
Gesagt, getan.
Ihr größtes Problem ist nicht etwa ein gebrochenes Herz, sondern dass er sich dreisterweise in Gesprächen mehrfach nach Elenas Tochter erkundigt hat. Für die 33-Jährige ein tiefrotes Tuch.
"Ey, was denkst du dir eigentlich, mein Kind zu erwähnen, spinnst du?" Als Christina an seiner Stelle antworten will, faucht Elena sie an. "Ruhe." "Das musst du mit mir ausmachen, sie hat damit nichts zu tun", stellt David sich schützend vor seine Freundin.
Elena haut ab, flucht noch "ekelhafter Typ" im Gehen und lässt die restlichen Männer fassungslos über das Geschehene zurück.
Sandra entschuldigt sich bei David und Christina mit den Worten "Tut mir leid, es ist das Spiel". Woraufhin sich Elena umdreht und auch Sandra anschreit. "Nein, das ist nicht das Spiel. Meine Tochter ist nicht das Spiel."
Danach verschwindet sie in der Küche und bricht weinend zusammen.
"Make Love, Fake Love": Elena kann ihren Blick nicht von dieser knappen Badehose lassen
Kaum ist etwas Ruhe eingekehrt, haben Ferris (24) und Johannes (32) eine neue Mission.
"Wir müssen uns einen Plan überlegen, wie wir die neuen hier rauskriegen", so das Küken der Runde.
Einer, der dazu zählt, ist Ray (29). Kaum kommt er am nächsten Morgen an den Esstisch, darf er sich auch schon den ersten Spruch von Johannes drücken lassen.
"Musst du hier so halbnackt rumlaufen, Kollege?", fragt er den nur in knapper Badehose bekleideten Ray.
Auch Elena (die sich mittlerweile wieder beruhigt hat) scheint da ganz speziell etwas aufgefallen zu sein. "Ich muss die ganze Zeit da hingucken", stellt sie lachend in Bezug auf seine enge Hose, oder eher das, was sich darin befindet, fest.
Ray hingegen ist ganz locker: "Man sieht schon viel, aber wir wissen, was wir haben."
Titelfoto: Montage: RTL