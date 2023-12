"Mein Arzt hat mich vorgewarnt": Zweites Team gibt bei "7 vs. Wild" auf!

Britisch-Kolumbien (Kanada) - Einige haben Glück, andere haben Pech: Kurz vor der Halbzeit verbessert sich die Lage einiger Teilnehmer bei " 7 vs. Wild ", doch für ein Team ist Tag 5 der letzte.

Die "Naturensöhne" Andreas "Andy" Schulze (33, l.) und Gerrit Rösel (31) sind das zweite Team, das bei "7 vs. Wild" ausgeschieden ist. © Screenshot/YouTube/7vsWild

14 Tage lang sollen die sieben Teams bei "7 vs. Wild" in der kanadischen Wildnis auf Vancouver-Island ausharren und ihre Überlebenskünste auf die Probe stellen.

Doch wenn Wasser, Nahrung oder Unterschlupf fehlt, kann es für die Kandidaten schnell brenzlig werden.

Bereits an Tag 4 hatte Gerrit Rösel (31) vom Duo "Naturensöhne" immer wieder mit Kopfschmerzen und Schwindel zu kämpfen. Die beiden Freunde hofften, dass ein gutes Schläfchen mit Gerrits Problemen helfen würde.

Als sie jedoch an Tag 5 erwachen, merken sie schnell, dass genau das Gegenteil passiert ist - Gerrit geht es noch schlechter! "Mein Arzt hat mich ja vorgewarnt, dass das passieren kann", so der YouTuber, "aber dass es so krass wird ..."

Die Schwindelattacken werden immer schlimmer, bis der 31-Jährige bei einem Spaziergang immer wieder zusammenbricht. "Mir ist schwarz vor Augen geworden und dann war ich einfach weg auf einmal", erklärt Gerrit. Sein Körper war abgeklappt und plötzlich fand er sich auf dem glücklicherweise weichen Waldboden wieder.

"Das macht mir Sorgen", meint auch sein Begleiter Andreas "Andy" Schulze (33).