"Mein Lokal, Dein Lokal" in Magdeburg: Hier sind die Teller ein großes Problem
Magdeburg - Am ersten Tag von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Magdeburg hat "Trattoria"-Betreiber Luca mit 38 von 40 möglichen Punkten ordentlich vorgelegt. Jetzt verschlägt es ihn, seine dieswöchigen Mitstreiter und Moderator Robin Pietsch (37) in das "Izakaya".
Hier bietet Betreiber und Koch Tran einen Mix traditioneller Gerichte verschiedener asiatischer Länder an.
Zu Stoßzeiten sollen in der dortigen Küche bis zu sechs Mitarbeiter stehen, welche die bis zu 80 hungrigen Gäste bekochen. Darüber staunte selbst Sternekoch Pietsch: "Rein aus meiner Erfahrung geht dort dann ordentlich die Luzie ab."
Laut eigenen Aussagen fährt Tran selbst regelmäßig nach Berlin, um dort frische Waren einzukaufen. Vor allem Fisch, den er auch stolz in einer Auslage präsentiert. Aber reicht dies schon aus, um bei der Verköstigung viele Punkte einzuheimsen?
Zunächst probiert Pietsch das Butter-Curry. Das Aussehen, der Geruch, Geschmack, die Konsistenz - nichts hat er daran auszusetzen und schwärmt vom Gericht. "Das ist eine richtig geile Einheit"
Kritik gibt es von ihm jedoch beim Anrichten. Das Butter-Curry wurde auf einem flachen Teller serviert. Ein tieferer würde das Essen länger warmhalten.
Tran muss zugeben, dass er dem TV-Team sein Menü etwas schöner anbieten wollte: "Der flache Teller ist jetzt nur, damit gedreht werden kann".
"Mein Lokal, Dein Lokal": Auch Mitstreiter kritisiert Teller
Mit den Vor- und Hauptspeisen sind alle Konkurrenten aus dieser Woche überwiegend zufrieden. Abgesehen von einem kleinen Fauxpas mit etwas zu viel Knoblauch wurde Restaurantbetreiber Tran für sein Essen gelobt.
Mitstreiter Thomas muss bei seinem bestellten "Mango meets Avocado" allerdings direkt werden: "Der Knoblauch erschlägt einen. [...] Der Knoblauch hat alles blockiert."
Und auch von Luca gibt es ähnliche Kritik wie zuvor von Robin Pietsch. Der Teller passt nicht zur angerichteten Speise.
Konkret geht es um den dazugehörigen Salat. Dieser liegt unter dem warmen Fleisch. "Heißes Rindfleisch auf kaltem Salat führt dazu, dass es darunter eine Spinat-artige Konsistenz hat. Und der tiefe Teller unterstützt das", kritisiert der Trattoria-Betreiber.
Er rät seinem Branchenkollegen lieber zu einem länglichen Teller oder eine Platte. Zudem verstehe er nicht, weshalb der Salat ohne Dressing serviert wird.
Am Ende gab es für das "Izakaya" insgesamt 31 von 40 Punkten. Wie viel Kritik es dabei an den Desserts gab, seht Ihr jederzeit bei "Mein Lokal, Dein Lokal" auf Joyn. Weitere neue Folgen aus Magdeburg werden in dieser Woche werktäglich um 17.55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: Just Friends Productions/Mein Lokal, Dein Lokal