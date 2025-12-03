"Mein Lokal, Dein Lokal" in Magdeburg: Hier sind die Teller ein großes Problem

Magdeburg - Am ersten Tag von " Mein Lokal, Dein Lokal " in Magdeburg hat "Trattoria"-Betreiber Luca mit 38 von 40 möglichen Punkten ordentlich vorgelegt . Jetzt verschlägt es ihn, seine dieswöchigen Mitstreiter und Moderator Robin Pietsch (37) in das "Izakaya".

Sternekoch Robin Pietsch (37) stattet in dieser Woche bei "Mein Lokal, Dein Lokal" Restaurants in und um Magdeburg einen Besuch ab. © Bildmontage: Joyn/Nadine Rupp

Hier bietet Betreiber und Koch Tran einen Mix traditioneller Gerichte verschiedener asiatischer Länder an.

Zu Stoßzeiten sollen in der dortigen Küche bis zu sechs Mitarbeiter stehen, welche die bis zu 80 hungrigen Gäste bekochen. Darüber staunte selbst Sternekoch Pietsch: "Rein aus meiner Erfahrung geht dort dann ordentlich die Luzie ab."

Laut eigenen Aussagen fährt Tran selbst regelmäßig nach Berlin, um dort frische Waren einzukaufen. Vor allem Fisch, den er auch stolz in einer Auslage präsentiert. Aber reicht dies schon aus, um bei der Verköstigung viele Punkte einzuheimsen?

Zunächst probiert Pietsch das Butter-Curry. Das Aussehen, der Geruch, Geschmack, die Konsistenz - nichts hat er daran auszusetzen und schwärmt vom Gericht. "Das ist eine richtig geile Einheit"

Kritik gibt es von ihm jedoch beim Anrichten. Das Butter-Curry wurde auf einem flachen Teller serviert. Ein tieferer würde das Essen länger warmhalten.

Tran muss zugeben, dass er dem TV-Team sein Menü etwas schöner anbieten wollte: "Der flache Teller ist jetzt nur, damit gedreht werden kann".