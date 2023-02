"Mein Mann kann": Dieses Promi-Paar zockt alle ab!

Köln - Vier Reality-Damen saßen sich am Freitagabend in der SAT.1-Spielshow "Mein Mann kann" am Pokertisch gegenüber: Claudia Obert (61), Elena Miras (30), Kader Loth (50) und Walentina Doronina (22). Doch welche Promi-Lady kennt ihren Partner am besten?